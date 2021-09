Yazar Furkan Bayraktar: 3. kitabı Karanlığımın aydınlığı raflarda satışta

Furkan Bayraktar, pandemi günlerini boş geçirmedi ve Karanlığımın Aydınlığı kitabını yazdı. Bayraktar'ın hayranları tarafından merakla beklenen kitabı sonunda raflarda yerini aldı.

Bugün Abc Gazatesi ailesi olarak sizlere genç ve başarılı bir yazarımızın yayımlanmış olan 3. Kitabı Karanlığımın Aydınlığı İsimli kitabını duyurmak istedik.

Ünlü genç yazar Furkan Bayraktar daha öncesinden 2 adet roman kitabı yazmıştı. Sevenlerini ve sosyal medya hayatını göz önünde bulundurarak kendini adım adım başarıya taşımıştı. Çevremizde ki sosyal medya camiasına ve gerçek hayatta bizlerin ve insanlarımızın derdine dert olmayı başarabildi.

Daha öncesinden 'Düşüyorum tut elimden' Bir yabancı gibi' kitaplarını yazarak piyasaya süren genç yazar Furkan Bayraktar Karanlığımın Aydınlığı isimli 3. Kitabı raflarda yerini aldı.

Karanlığımın aydınlığı isimli güzel kitabın arka kapak sözü bile insanları bir birinden alıyor işte size karanlığımın aydınlığı kitabın arka kapak sözü.

Son zamanlarda kendimi kapkaranlık bir tünelin içinde gibi hissediyordum. Her yerden sesler geliyordu ama ne bir çıkış ne de ışık vardı. Gittikçe karanlığa alıştım, sevdim karanlığı ama bir süre sonra o karanlık beni boğmaya başladı. O çok sevdiğim karanlıktan çıkmam gerektiğini o tünelde bir çıkış aramam gerektiğini anladım. Kolay oldu mu? Hayır hiç kolay olmadı. Hatta o kadar pes ettim ki artık ışığı göremeyeceğimi düşündüm. Ama yanıldım. Çünkü her karanlığın sonunda bir ışık vardı. Belki bizim o ışığı görmemizin vakti gelmemişti daha ama her karanlığın sonu bir aydınlığa çıkıyordu. Yeter ki pes etme yürümeye devam et. Etrafınız karanlık diye yürümekten korkarsanız ışığı bulamazsınız. Boşverin kapatın gözlerinizi o karanlıkta yürüyün, aydınlığı bulana kadar durmayın. Biliyorum çünkü her tünelin sonu elbet bir ışığa çıkar.

FURKAN BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİDİR?

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde türk edabiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar.Şu aralar üçüncü kitabını Şubat ayında tüm kitap mağazalarında satışa sunulacağını duyurmuştu.Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi "Düşüyorum Tut Elimden" Ve Karanlığımın Aydınlığını kitaplarını kaleme almıştı.

