Ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi

Kitapları Türkçe'ye de çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı.

Macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçe'nin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith Londra'da yaşamını yitirdi.

88 yaşındaki Smith'in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde evinde öldüğü belirtildi. Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith'in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney ailesinin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor.

İlk kitabı When the Lion Feeds'i 1964'te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith'in ölüm haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Smith'in menajeri Kevin Conroy Scott ise, “Wilbur Smith bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı” dedi.

Wilbur Smith kimdir?

Wilbur Addison Smith (9 Ocak 1933) Kuzey Rhodesia (şimdiki Zambia) doğumlu bir roman yazarıdır. Eğitimini Michaelhouse' daki Rhodes Üniversitesinde tamamladı.

Romanlarının ana temaları özellikle Afrika' da geçmektedir. İlk romanı olan Bencil'i Salisbury vergi dairesinde çalışırken yazmıştı. Bu kitabının getirdiği başarı ile cesaretlenerek tam zamanlı yazar olarak çalışmaya başladı.

Anavatanındaki insanlar ve vahşi hayatın korunması için vatanının gönüllü elçiliğini yapıp onların haklarını savunmaktadır. Wilbur Smith' e 2002 yılında World Forum on the Future of Sport Shooting Activities tarafından Atış Sporları Elçiliği ödülü verildi.

Smith tarafından yazılan kitaplar üç ayrı seri halindedir ve bu seriler, kahramanı olan aileleri ve içinde yaşadıkları zaman aralıklarını anlatır.

Eserleri

COURTNEY SERİSİ

* Bencil - (When the Lion Feeds) 1964

* Fırtına - (The Sound of Thunder) 1966

* Bir Serçe Düştü - (A Sparrow Falls) 1977

* Alev Kıyıları - (The Burning Shore) 1985

* Hükmedenler - (Power of the Sword) 1986

* Gazap - (Rage) 1987

* Şimdi Ölmek Zamanı - (A Time to Die) 1989

* Tuzak - (Golden Fox) 1990

* Yırtıcı Kuş - (Birds of Prey) 1997

* Muson Yağmurları - (Monsoon) 1999

* Mavi Ufuklar - (Blue Horizon) 2003

* Güneşin Zaferi - (The Triumph Of The Sun) 2005

MISIR SERİSİ

* Nehir Tanrısı - (River God) 1993

* Yedinci Papirüs- (The Seventh Scroll) 1995

* Büyücüler Kralı- (Warlock) 2001

* 11. Yazıt- (The Quest) 2007

BALLANTYNE SERİSİ

* Şahin - (A Falcon Flies diğer adı Flight of the Falcon) 1980

* Sürek Avı - (Men of Men) 1981

* Meleklerin Gazabı - (The Angels Weep) 1982

* Leopar Karanlıkta Avlanır - (The Leopard Hunts in Darkness) 1984

Wilbur Smith' in diğer romanları :

* Maceracılar - (The Dark of the Sun) 1965

* Lanetliler Körfezi - (Shout At the Devil) 1968

* Altın Madeni - (Gold Mine diğer adı Gold) 1970

* Elmas Avcıları - (The Diamond Hunters) 1971

* Güneş Kuşu - (The Sunbird) 1972

* Gökleri Süsleyen Kartal - (Eagle in the Sky) 1974

* Şeytan Çığlığı - (The Eye of the Tiger) 1975

* Bir Avuç Kum - (Cry Wolf) 1976

* Deniz Kadar Aç - (Hungry As the Sea) 1978

* Vahşi Adalet - (Wild Justice) 1979

* Fillerin Şarkısı - (Elephant Song) 1991

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.