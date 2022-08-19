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Ünlü oyuncu 'anksiyete atakları' nedeniyle film tanıtımlarına katılmayacak

Oyuncu ve film yapımcısı Jonah Hill, “anksiyete atakları” yaşadığı için bundan sonra filmlerinin tanıtımlarına katılmayacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2022-08-19 17:40:12
Ünlü oyuncu 'anksiyete atakları' nedeniyle film tanıtımlarına katılmayacak

'21 Jump Street', 'The Wolf of the Wall Street' gibi filmlerle tanınan, son olarak 2021'de 'Don't Look Up' filminde rol alan 38 yaşındaki Jonah Hill, gelecek belgeseli “Stutz”ta mental sağlığı ve işinin anksiyete bozukluğu sorununa olan ilişkisini anlatacak.

Hill, filmiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kendimi keşif yolculuğu sırasında neredeyse 20 yılımı, medya görüşmeleri ve kamusal etkinliklerle tetiklenen anksiyete atakları geçirerek geçirdiğimi farkettim" dedi. Hill, bu nedenle yeni belgeseli ve bundan sonraki filmlerinde tanıtım etkinliklerine katılmayacağını söyledi.

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