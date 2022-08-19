İş yerinde kafeste tutulan maymun, bir çocuğu ısırdı

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir iş yerinde beslenen maymun tarafından elinden ısırılan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. Maymun besleyen kişiye 11 bin 838 lira para cezası uygulandı