İş yerinde kafeste tutulan maymun, bir çocuğu ısırdı
İzmir'in Menderes ilçesindeki bir iş yerinde beslenen maymun tarafından elinden ısırılan 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. Maymun besleyen kişiye 11 bin 838 lira para cezası uygulandı
2022-08-19 17:28:01
İzmir'in Menderes ilçesinde Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.
Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından alınan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi. Maymunu besleyen Y.K'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi. .
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