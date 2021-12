Ünlü İtalyan oyuncu Bellucci: Sanat acıdan doğar

“Sanat acıdan doğar” diyen dünyaca ünlü İtalyan oyuncu ve eski model Monica Bellucci, 'Erkekleri sevdiğini, ancak kadınların onlara ilham verdiğini' belirtti.

‘Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' adlı tek kişilik oyunuyla ikinci kez Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü İtalyan yıldız Monica Bellucci, Torino Film Festivali sırasında yaptığı açıklamada, "Ben hayalimin ürünüyüm... Çocukken bile bir oyuncu olmak ve gerçeğimden çok uzak olmasına rağmen bu dünyaya girmek istedim" dedi.

Bellucci, Monica'nın "La Dolce Vita" filmindeki rolüyle tanınan İsveçli yıldız Anita Ekberg rolünü oynadığı festivalde prömiyeri yapılan "The Girl in the Fountain" filminden bahsetti.

“Çoğu zaman sanat acıdan doğar” diyen Bellucci, Anita Ekberg belki de farkında olmadan sinemaya çok şey kattı, ışık doluydu, güzeldi, çok şey yaşadı ve sonunda tek başına, tekerlekli sandalyede ve bir sığınakta öldü. Onun itibarını geri kazanmak güzeldi." ifadelerini kullandı.

'Savaş bizi hiçbir yere götürmez'

Monica Bellucci, daha çok erkek yönetmenle çalıştığını ancak kadınlarla ilişkisinin farklı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Kadınlarla bazen birbirimize bakarız ve birbirimizi kelimeler olmadan anlarız..Ayrıca bir kadın başka bir kadına çok fazla yalan söyleyemez.. Erkeklere oranla biraz daha kurnazız..Erkekleri severim, ama kadınlar bana ilham veriyor. Ancak her iki cinsiyet de daha iyi iletişim kurmayı öğrenmeli.

Savaş bizi hiçbir yere götürmez. Bizim size ihtiyacımız var, sizin bize ihtiyacınız var ve geliştirmekte olduğumuz bu evrim ve bu eşitlik arayışı da sizi özgürleştiriyor."

Bir aksilik çıkmazsa Türkiye'ye geliyor

Öte yandan ünlü İtalyan yıldız Belluci, Tom Volf'un yazıp yönettiği 'Maria Callas: Mektuplar ve Anılar' adlı tek kişilik oyunuyla Avrupa turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Bellucci, 14-15 Aralık tarihlerinde Zorlu PSM'de İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek. İtalyan yıldız birçok starların aksine kulisindeki mütevazı istekleriyle dikkat çekiyor.

Yunanistan'daki gösteri sonrası Türkiye'ye gelecek olan İtalyan yıldızın oyununun dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının mutasyona uğrayan Omicron varyantı nedeniyle iptal olma olasılığı ortaya çıktı.

Zorlu PSM yönetemi 2-3 gün içerisinde Bellucci'nin ekibiyle ortak karar alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.