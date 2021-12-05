Bir garip kaza: Kamyonla uçak çarpıştı
Almanya'da otobana acil iniş yapan tek motorlu bir uçak karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
2021-12-05 13:55:55
Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.
Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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