Bir garip kaza: Kamyonla uçak çarpıştı

Almanya'da otobana acil iniş yapan tek motorlu bir uçak karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.

Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.