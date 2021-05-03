Türkiye'ye 'gönül veren' yabancılar

Duvarcı çıraklığından saray ressamlığına terfi eden ressam, İkinci Mahmut ve Abdülmecid döneminde milli marşlara imza atan orkestra şefi , Türk müziğine gönlünü kaptıran besteci...İşte yabancı kökenli Türkiye hayranları

Nasıl ki Türk yazar, şair ve sanatçıları yabancı eser ve akımlara hayranlık duyarsa "yabancı" olarak tanımlanan bazı isimler de gerek sanatsal çalışmalarında gerekse hayatlarında ortaya koydukları kısmi sanat dallarında Türkiye ve Türkçe'ye hayran kalarak eserler ortaya koyabilmişlerdir.

Türk sanatseverlerinin yakından tanıdıkları o kadar çok isim var ki; yaptıkları sanatsal çıkışlarla da "kültürel hafızamız"da yer edinmişlerdir.

Başka bir ifade ile "Türk dostu" olarak da tabir edilen bu isimlerden bazıları şöyle:

Türkiye ve Türkçe'ye "Fransız" kalmadı

Marc Aryan: Fransız söz yazarı, şarkıcı ve piyanist. 1926 doğumlu. Kendi becerileriyle nota okumayı ve piyano çalmayı öğrenen Aryan, 1963 yılında ilk albümünü yayınlar. Konser vermek için geldiği Türkiye'de Türkçe'yi öğrenir ve söz yazarı Fecri Ebcioğlu tarafından yazılan Türkçe sözlerle kendi bestelerini seslendirir. Eserlerini Selçuk Ural, Ajda Pekkan ve Ay-Feri gibi sanatçılar tarafından da yorumlanmıştır.

İkinci Mahmut ve Abdülmecid döneminin milli marşçısı

Giuseppe Donizetti: İtalyan asıllı orkestra ve bando şefi. Osmanlı ordusunun bandosu Muzıka-i Hümayun'u yönetmiştir.Batı müziğine olan ilgisini çevresine de aktaran Donizetti, dönemin padişahı II. Mahmut için Mahmudiye, sonrasında tahta geçen Abdülmecid için ise Mecidiye Marşı'nı besteledi. Bu marşlar dönemlerinin milli marşı olarak kabul edilmiş ve çalışmaları da takdir toplamıştır.

İzmir'de adına sokak var

David Arugete Moreno: Musevi asıllı Türk gitarist. Aydın doğumlu. Piyanist ve sinema oyuncusu aynı zamanda başarılı bir besteci. İzmir'de çalıştığı dönemde geceleri kütüphaneye gidip Fransızca öğrenmeye çalışırken eline geçen bir gitar sayesinde müzikle tanışır. Birçok farklı yerde sahne alan Moreno bu sürede tanınan bir sanatçı haline gelir. Hayatının bir kısmını ise Fransa'da geçirmiştir. Moreno; şarkılarında da Türk ezgilerini kullanmayı ihmal etmez. Ölümünün ardından İzmir'de oturduğu sokağın adı ‘‘Dario Moreno'' olarak değiştirilmiştir

Duvarcı çıraklığından saray ressamlığına

Fausto Zonaro: 1854'te Padova'da doğan İtalyan ressam, 1851‘de İstanbul'a gelerek tam 19 senesini burada geçirir. Meslek hayatına duvarcı çırağı olarak başlamıştır. Zonaro, yeteneğini keşfetmesiyle desen çalışmalarına ağırlık verirken, eserlerinin tesiri yaşadığı dönemin padişahı Abdülhamit'e ulaştığında da Mecidiye Nişanı ve Saray Ressamlığı unvanına layık görülür.

Sanatsal etkinliklerin altında imzası var

Mario Levi: 1957'de İstanbul'da doğdu. Yazar ve iletişim eğitmeni. Çocukluğunu azınlık nüfusun yoğun olduğu semtlerde geçirmiş, eserlerinde de sık sık İstanbul'daki azınlıkların sorunlarından bahsetmiştir. İlk öyküsünü 1975'te yazmış, sonraları da Musevi gazetesi olan Şalom'un kültür ve sanat sayfasını yönetti. TRT dünya müzikleri üzerine sayısız program, birçok reklam şirketinde de reklam ve köşe yazarlığı yaptı. 1990 yılında "Bir şehre gidememek" adlı öyküsüyle Haldun Taner Öykü Ödülü'ne layık görülmüş, ardından "İstanbul Bir Masaldı" isimli öyküsüyle de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

Halk müziği aşığı Macar besteci

Bela Bartok: Besteci, piyanist ve aynı zamanda da halk müziği derleyicisidir. Bartok, 1881 yılında Macaristan'da dünyaya gelmiştir. Besteleriyle adından söz ettirmiş ve 1936'da Ankara Halkevi'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulundu. Ülkemizde kaldığı süre boyunca Halk müziği derlemeleri hakkında birçok konferans verdi. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Türk Halk Müziği arşivi oluşturulması için çalışmalar yürütmeyi de ihmal etmemiştir

Milli Mücadeleye desteği unutulmadı

Pierre Loti: Türklerin en aşina olduğu isim.İstanbul'da uzun yıllar yaşayan, günümüzde de bir İstanbul aşığı olarak tanımlanan Fransız yazar ve asker. Aynı zamanda oryantalist olarak da bilinen Pierre Loti. Asıl adıyla “Julien Viaud”, 70 yıllık ömründe 8 küz Türkiye'ye gelmiş. Pierre Loti, Osmanlı kültüründen derinden etkilenir ve pek çok eserinde bu etki gözlenmektedir. Yazılarında Milli Mücadele'ye verdiği destek sebebiyle Türk halkının sempatisini kazanır. 1920'de “İstanbul Şehri Fahri Hemşehrisi” olarak kabul edildi ve Divanyolu'ndaki bir caddeye, Eyüp'te de bir kahvehaneye adı verilmiştir.

Türkçe albümlere gönlünü kaptırdı

Brenna McCrimmon: Türkçe konuşan ve Türkçe şarkı söyleyebilen, uluslararası platformda Türk halk müziği ses sanatçısı olarak kabul edilen, 1970 Kanada doğumlu sanatçı. Kanada'da bir kütüphaneyi ziyaret ederken "Türkçe albümlere rastladım ve aniden duygusal bir bağ oluştu" diyerek Türk müziğine olan ilgisinin sebebini açıklar. Türk ve Balkan ezgileriyle uğraştı aynı zamanda Türk müziği teorileri üzerine çalışma yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.