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Pentagon'dan Afganistan'daki saldırılarla ilgili açıklama

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da gerçekleştirilen son saldırıların ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi sürecine etkisi olmadığı belirtildi.

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03.05.2021 22:33:58
Pentagon'dan Afganistan'daki saldırılarla ilgili açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreci ve düzenlenen son saldırılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirby, düzenlediği basın toplantısında "Hafta sonu boyunca gördüğümüz şey, bazı küçük, taciz edici saldırılardır ve kesinlikle halkımıza ya da oradaki kaynaklarımıza ve üslerimize hiçbir önemli etkisi olmamıştır" ifadelerini kullandı.

ABD, 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan çekilme konusunda anlaşmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Pentagon, eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan bu anlaşmaya yönelik inceleme başlatmıştı.

Biden, 14 Nisan'da kameraların karşısına geçmiş ve ülkede sayıları 2 bin 500 civarında olan Amerikan askerlerinin 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

ABD'li yetkililer, geçen hafta askeri teçhizatları ülkeden çıkarmaya başladıklarını bildirmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan