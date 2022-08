Robert De Niro, yeni filminde iki başrolü de kendi canlandıracak

Robert De Niro, Barry Levinson'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Wise Guys'da iki ana karakteri de kendi canlandıracak

Mafya dünyasını konu alan Wise Guys adlı filmde rol almaya hazırlanan usta oyuncu Robert De Niro, Rain Man ile En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanan yönetmen Barry Levinson ile beraber çalışacak. Warner Bros. Discovery'nin yapımcılığını üstlendiği ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, İtalyan asıllı Amerikalı iki mafya lideri Vito Genovese ve Frank Costello karakterlerine odaklanacak.

Variety'nin haberine göre henüz resmileşmemiş olsa da oyuncunun iki baş karakteri de kendisinin canlandırması bekleniyor. Vito Genovese ve Frank Costello adlı mafya adamlarını canlandıracak olan oyuncunun yeni projesi Wise Guys'ın senaryosunu ise ‘Goodfellas‘ filminin uyarlandığı kitabın yazarı Nicholas Pileggi kaleme alacak.

De Niro ve Levinson daha önce ‘Wag the Dog', ‘Sleeper', ‘The Wizard of Lies' ve ‘What Just Happened‘ yapımlarında bir araya gelmişti. .