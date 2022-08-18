Kedisi kameraya atladı diye işten kovulan kişi tazminat kazandı

Çin'de yaşayan ve pandemide evden çalışan bir öğretmen, ilginç bir işten çıkarılma yaşadı. Kedisi kameraya atladı diye işten kovulan kişi, açtığı davayı kazanarak 6 bin dolar tazminat kazandı.

Geçen yıl haziran ayında, Çin'de yaşayan bir öğretmenin çevrimiçi ders esnasında kedisinin beş kez kameraya atlamasından dolayı, eğitim teknolojisi şirketi öğretmeni kovdu. BBC'de yer alan habere göre, şirket, gerekçe olarak kedinin ekrana atlamasının dışında öğretmenin ‘ders dışı' etkinliklere katılmasını ve bir derse 10 dakika geç kalmasını gösterdi.

Öğretmen, hakim kararıyla temyiz edildi ancak şirket ‘haksız yere işten çıkarılma' davasından ödemesi gerektiği tazminatı ödemeyi reddetti ve mahkemeye itiraz etti.

Hakim, işverenlerin çalışanlarının evden çalışmalarını istiyorlarsa, ofiste çalıştıklarıyla aynı performansı beklemelileri gerektiğini söyledi. Buna ek olarak: "İşverenlerin kuralları yalnızca yasalara uymakla kalmamalı, aynı zamanda adil ve makul olmalıdır" dedi. .