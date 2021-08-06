Okuma hızını geliştirme metotları

Okuduğunuz sözcükleri zihninizin içinde yüksek sesle tekrarlamak, başka bir deyişle iç monoloğunuzu sürdürmek, okuma hızınızın konuşma hızınızdan öteye geçememesine yol açar.

Özellikle okumayı çok sevenler okuma hizlarının yavaşlığı hususunda şikayette bulunurken daha çok kitap okumak adına çok farklı metodlara başvurabilmektedirler.

İşke kitap okumada hızınızı artırmanın kuralları ve bu husustaki bazı yöntemler:

Okuma hızı ölçütleri

Her metnin üslubu, konusu ve anlatım biçimi bir diğerinden farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle okuma hızınız da metinden metine farklılık gösterebilmektedir.İdeal okuma hızı konusunda net bir değer aralığından söz etmek mümkün değildir. Ancak ortalama değerlere bakıldığında, dakikada 80-160 kelime okuyan kişilerin yavaş, 160-220 kelime okuyanların ortalama, 220-320 kelime okuyanların ortalama üstü, 320 kelimeden fazla okuyanların ise hızlı okurlar olarak nitelendirildiğine de şahitlik etmekteyiz.

Hızınızı test edin

Kendi okuma hızınızı yaklaşık olarak tespit etmek istiyorsanız okuma hızı ölçme metinleri ve kronometre eşliğinde kendinize okuma hızı testi uygulayabilirsiniz. Ölçme metinleri yerine kütüphanenizdeki birkaç farklı kitabın birer sayfasını okurken de kronometre tutabilir ve dakikada yaklaşık kaç kelime okuduğunuzu saptayabilmeniz mümkün.

Okuma alışkanlıklarınızdan bazıları, farkında olmasanız da okuma hızınızı düşürüyordur. Bunlardan ilki iç sesle ya da dudak kıpırdatarak okumaktır.



İç sesinize kulak vermeyin!

Okuduğunuz sözcükleri zihninizin içinde yüksek sesle tekrarlamak, başka bir deyişle iç monologunuzu sürdürmek, okuma hızınızın konuşma hızınızdan öteye geçememesine yol açar. Okurken dudaklarınızı kıpırdatmak da yine aynı sebepten ötürü okuma hızınızı yavaşlatır. Okuduğunuz metni parmağınızla ya da bir kalemle takip etmek, gözlerinizin kelime öbekleri arasında sıçramasını önler. Bu eylem size okuduğunuz cümleleri daha kolay bir şekilde takip edebildiğinizi düşündürse de esasen blok okumalar yapma şansını kaçırmış olursunuz.

okumada ortamın etkisi

Bir metin okurken bulunduğunuz ortamın koşulları da okuma hızınızı ve veriminizi doğrudan etkileyen faktörler arasında. Bir kitap okurken dikkatinizi dağıtabilecek görsel ya da sesli unsurlar, dolaylı olarak okuma hızınızı yavaşlatabilir. İdeal okuma ortamı her okur için farklı olabileceğinden, konsantrasyonunuzu dağıtabilecek tüm unsurlardan izole bir şekilde okumalar yapmaya özen göstermeniz gerekiyor.

Hızlandırma metodlarından bazıları

Okuma hızınızı artırmak için uygulayabileceğiniz ilk yöntem, okuma esnasında iç monologunuzu tamamen durdurmak. Okuduğunuz metni yalnızca gözlerinizle takip ettiğinizden ve kelimeleri bir yandan içinizden tekrar etmediğinizden emin olmalısınız. Bu maddelere sürekli olarak dikkat etmek ilk etapta sizi zorlayabilir. Ancak okuma alışkanlıklarınız kısa sürede koyduğunuz yeni kurallara uyum sağlayacaktır.

Gözleriniz aynı anda birden fazla kelimeye, yani kelime gruplarına odaklanabilir. Hızlı okumalar yapmanın temellerinden biri de bir bakışta birden fazla kelimeyi okuyup anlamaktan geçer. Blok okumalar yapmaya özen göstermeniz, okuma hızınızın da kısa sürede gelişmesine olanak tanır.

Kendinizi biraz zorlamak ve okuma hızınızı artırmak için okuduğunuz metinde geri dönüşler yapmamaya çalışın. Okuduğunuz kelimeleri yeniden okumayacağınızı bilmek, zihninizi daha güçlü şekilde odaklanmaya şartlar.

Okuma alışkanlığının güçlendirilmesi

Bir metne tümüyle hakim olmak ve okumalarınız esnasında metnin sunduğu ipuçlarını kaçırmamak için 5N1K tekniğinden yararlanabilirsiniz. Ne, neden, ne zaman, nasıl, nerede ve kim sorularının kısaltması olan 5N1K, okuduğunuz metinlerdeki bilgileri sınıflandırmanızı kolaylaştırır. Metni okumaya başlarken aklınızın bir köşesinde bu soruları tutabilir ve konsantrasyonunuzu daha kolay bir şekilde koruyabilirsiniz.

Okuma hızınızı artırmak için çok sayıda teknikten ve uygulamadan yararlanabilirsiniz. Ancak unutmayın, hızlı bir okur olmanın temel yolu daha çok okumaktan ve kelime haznenizi geliştirmekten geçer. Okuma alışkanlığınızı güçlendirdikçe daha çok kelime öğrenir, odaklanma becerinizi günden güne geliştirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.