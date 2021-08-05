Türkiye'de ticaret 'sosyal'leşiyor

S-ticaretin, e-ticaretten farklı olan en önemli avantajlarından biri, işletmeniz için herhangi bir internet sitesi ya da altyapı hizmetine ihtiyacınızın olmaması...

S-ticaret, sosyal medyanın e-ticaret ile buluştuğu nokta olarak isimlendirilebilir.

Bir sosyal medya reklam otomasyonu platformu olan Smartly.io 'nun yaptığı araştırmaya göre , tüketiciler artık daha çok sosyal medya üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

Hangi platformu kapsıyor?

2005 yılında Yahoo'nun adlandırdığı bu yeni sistem e-ticarete iyi bir alternatif olduğunu çoktan kanıtladı. Ayrıca sosyal medya platformlarının hızla büyümesi ve önem kazanması, aynı zamanda bu platformlara anlık ve her yerde ulaşabilmeyi kolaylaştıran teknolojiler, S-ticaret'in dijital dünyadaki yerini pekiştirdi.​S-ticaret akla gelebilecek her sosyal medya platformu için kullanılabilir.

Facebook​: Geliştirdiği Facebook Business modülü ile milyarlarca insana ulaşma imkanı sağlıyor. Sağladığınız hizmet veya sattığınız ürün fark etmeksizin herhangi bir alandaki işletmenizi kolaylıkla taşıyabileceğiniz Facebook Business, yalnızca satış yapmanızı sağlamıyor, aynı zamanda Business Manager Overview gibi uzantılarla da işletmenizin dijital dünyadaki bütün verilerini sunup başarılı pazarlama stratejileri geliştirmenize yardımcı oluyor.

Shopify: Dijital işletmenizi istediğiniz yerden yönetmenizi sağlayan bir diğer hizmet ise Shopify. Yalnızca kendi platformu üzerinde değil aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya devlerinin sistemlerine de kolayca entegre edilebilen Shopify, S-ticaret piyasasını ileriye taşıyan uygulamaların başında geliyor.

Instagram: KPMG'nin “2017 Sosyal Ticaret Eğilimleri” Araştırması'na göre Türkiye'de S-ticaret, %71 ile en çok Instagram üzerinden rağbet görüyor. Hala büyümeye ve yayılmaya devam eden butik mağazacılık, Instagram'ın yaratılış amacının alışverişe uygun olması ve benzeri sebepler Instagram'ı S-ticaret platformlarının ağır toplarından biri haline getiriyor.

Pinterest : Pinterest S Ticaret konusunda bir adım daha ileri gitmek ve daha fazla alışveriş deneyimi sunmak için üçüncü taraf iş ortağı programı olan "Pinterest İş Ortakları" uygulamasını tekrar devreye soktu. Kullanıcı ortaklarına artık daha fazla kategoride reklam, içerik pazarlama, analiz yapabilme, tasarım ve alışveriş gibi hizmetler sunuyor. Bu konudaki desteği ise WooCommerce sunuyor.

Snapchat : Snapchat zamanımızın en çok kullanılan popüler sosyal ağlarından birisi. Özellikle İnstagram'ın Hikayeler özelliğine benzer uygulamalarının olması, gençleri bu platforma çekme konusunda oldukça etkili. Dolayısı ile hedef kitlesi gençler olan firmalar Snapchat ‘i yoğun olarak tercih ediyor.

E-ticaret ile ne farkı var?

S-ticaretin, e-ticaretten farklı olan en önemli avantajlarından biri, işletmeniz için herhangi bir internet sitesi ya da altyapı hizmetine ihtiyacınızın olmaması. Böylece domain adı almak, server kirası vermek gibi harcamalar yapmadan işletmenizi, halihazırda kullanıcı trafiği alan uygulamalar üzerinden yönetebilirsiniz.

Ayrıca S-ticaret, sosyal medya platformlarının algoritmaları dahilinde çalıştığı ve algoritma daha fazla trafik alan hesaplara öncelik verdiği için pazarlama maliyetlerinden de kurtulmanıza yardımcı oluyor.

Sosyal medya üzerinden yapılan ticaret, doğası gereği, kullanıcıların birbirleriyle direkt olarak iletişim kurmasını sağladığı için işletmenizi geliştirmenize yardımcı olacak geri bildirimler almanız da kolaylaşıyor.

S-ticareti rakiplerinden ayıran bir diğer özelliği de müşteri kitlenizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilmeniz. E-ticaret işletmeleri müşteriler hakkında bilgileri yalnızca istatistik verileri olarak sunarken S-ticaret kitleniz hakkında daha detaylı ve kişisel bilgiler edinebilmenize ve hizmet veya ürünlerinizi elinizdeki verilere göre çeşitlendirebilmenize yardımcı oluyor.

Çok kanallı bir yaklaşım

Sosyal Ticaret çalışmalarınızı artırırken, aynı zamanda satışlarınızıda artırmak için çok kanallı bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Tüketiciler yeni bir ürün yada hizmet hakkındaki bilgilere sosyal medya aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaşabilir. Ancak buna rağmen bilgi aldığını ürüne ait satın alma işlemini başka bir platformda gerçekleştirebilir. Bu tür durumlara karşı sürekli analiz yapmak, satışları takip etmek ve sosyal ticaret kampanyalarınızdaki detaylı analizleri incelemek, daha etkili pazarlama stratejileri geliştirmenize ve marka tanınırlığını artırmanıza yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.