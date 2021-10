Nobel ödüllü yazar Kazuo Ishiguro’dan 10 muhteşem alıntı

Bugün size Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro'dan en sevdiğimiz alıntılardan bazılarını getiriyoruz, beğeneceğinizi umuyoruz.

Kısa öykü ve senaryo yazarı Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro, 'Günden Kalanlar' ve 'Beni Asla Bırakma' gibi romanları ve dört Booker Ödülü adaylığı ve 2017'de aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile tanınıyor.

Kazuo Ishiguro'dan 10 Muhteşem Alıntı

“Bu dünyada bazen işlerin böyle yürüdüğünü kabul etmelisiniz. İnsanlar bazen bir şekilde düşünür, hissederler, sonra başka bir şekilde. Siz de bu sürecin belli bir noktasında büyüdünüz tesadüfen.”

“Tıpkı satrançta olduğu gibi: Bir hareket yaparsınız ve elinizi çeker çekmez yaptığınız hatayı görürsünüz, paniklersiniz ama felaketin boyutlarını henüz bilmiyorsunuzdur.”

“Akşam günün en güzel kısmı. Günün işini yaptın. Şimdi ayaklarınızı uzatabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz.”

“Bir yazar olarak, insanların gerçekten yaşadıkları yerine onları anlatışlarıyla ilgilenirim.”

“Bu kadar iç içe geçmiş yaşamlarımızın bu kadar hızlı çözülebileceği hiç aklıma gelmemişti. Bilseydim, belki onları daha sıkı tutardım ve görünmeyen dalgaların bizi ayırmasına izin vermezdim.”

“Daha bu yaşta kusursuzluğa eriştiğiniz inancındaysanız, ileride hiç kuşkusuz ulaşabileceğiniz mertebelere asla ulaşamayacaksınız.”

“Ama bir yandan düşünüyorum, acaba bugün kalbimizde hissettiğimiz şey, yağmur çoktan dindiği halde şu tepemizdeki ıslak yapraklardan üstümüze düşen yağmur damlaları gibi bir şey mi? Acaba anılarımız olmayınca aşkımız da mecburen solup gidecek mi?”

“Yaşamımız pek de dilediğimiz gibi çıkmadıysa durmadan geriye bakıp kendimizi suçlayarak ne kazanabiliriz ki?

“Kendi vücudundaki bir yarayla olduğu gibi, en rahatsız edici şeylerle yakınlık geliştirmek mümkündür”

“Önemli olan, o güzelliğin dinginliğidir; aşırıya kaçmaması, ölçülü oluşudur. Toprak, güzelliğinden, büyüklüğünden haberdardır sanki, bunu avaz avaz haykırmaya gerek duymaz.”

KAZUO ISHIGURO KİMDİR?

Nagazaki kentinde doğan Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro 8 Kasım 1954'te dünyaya geldi. Ishiguro 1960 yılında ise ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçtü. University of Kent'i bitirdikten sonra (1978) University of East Anglia'da yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. 1982 yılında İngiliz vatandaşlığına geçti.

2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı.

BİLİNEN DİĞER ROMANLARI

The Remains of the Day (1989) - (Günden Kalanlar)

A Pale View of Hills (1982) - (Uzak Tepeler)

An Artist of the Floating World (1986) - (Değişen Dünyada Bir Sanatçı)

The Unconsoled (1995) - (Avunamayanlar)

When We Were Orphans - (2000) (Çocukluğumu Ararken)

Never Let Me Go (2005) - (Beni Asla Bırakma)

The Buried Giant (2015) - (Gömülü Dev)

SENARYOLARI

A Profile of Arthur J. Mason (Channel 4 için çekilen televizyon dizisi)

The Gourmet (BBC için çekilen televizyon dizisi)

The Saddest Music in the World (2003)

The White Countess (2005)

