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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Google'dan bir arama sürprizi daha

Google'dan bir arama sürprizi daha

İnternet arama devi Google, arama seçeneklerine şimdi bir de gitar akort aleti seçeneği ekledi.

1 Saat Önce
2021-10-10 12:12:21
Google'dan bir arama sürprizi daha

Akıllı telefonlar sayesinde artık gitarları akort etmek çok kolay. Yapılacak tek şey, bir akort programı indirmek ve çalıştırmak. Google da, müzisyenlerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak için arama seçeneklerinin içine bir kromatik akort aleti ekledi. Bu seçenek Google'a bağlanan hemen hemen her cihazda çalışıyor.

Google'ın gitar akort aletini çalıştırmak için arama kutusuna "google tuner" yazıp Enter'a basmak yeterli. sonuçlar sayfasının üst tarafında akort aleti penceresi görüntüleniyor ve kullanıcı mikrofonu aktif hale getirdiğinde, akort aleti görevini yapmaya başlıyor.

Akort aleti ekranda aşağıdaki gibi görünüyor:

20211009143545609101


Akort aletinin başarısı, aslında kullanılan sistemin mikrofonunun kalitesi ile doğru orantılı. Bazı mikrofonların sesi doğru alması için akort edilecek enstrümanı cihaza cidden yaklaştırmak gerekiyor.

Google'ın müzik konusunda yaptığı ilk atılım bu akort aleti değil. Daha önce de "Hum to Search" seçeneği ile kullanıcıların melodisini bilip adını hatırlamadıkları bir şarkıyı mırıldanıp hangisi olduğunu bulma imkânı sağlamıştı. Bu özellik, iOS ve Android cihazlardaki Google arama uygulamasında mikrofon düğmesine basarak etkinleştiriliyordu.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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