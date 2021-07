Kimisi yazlıklarında kimisi yazdıklarında yaşıyor

Her mevsimin kendine özgü bir duygusu var ve bu duygu Türk edebiyatında farklı kişilerin farklı mısralarında insana farklı bir hissiyat kazandırıyor.

Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde kendisini serinliklere atanlar bir taraftan yazın tadını çıkarırken bir taraftan da yemyeşil doğayı kucaklamak adına seyahata çıkanlar tarifsiz duygu içerisinde.

Kimisi yaz mevsiminde yazlıklarında yaşarken kimileri de yazdıklarında yaşıyor

İşte yazın tadını ve havasını satırlarına taşiyan Türk şairlerden bir "yaz derlemesi"



Oktay Rifat Horozcu: Koca Bir Yaz

Koca bir yazı çekirdek içleyerek

sinamalarda geçirdim.

taban teptim sokaklarda

tırnak yedim uyudum,

denize baktım usanmadan

ölüme inandım,

güzel çok güzel

olduğunu düşünerek,

Güzelim, düşünerek,

çekirdek içleyerek,

Güzelim, çekirdek içleyerek

koca bir yaz geçirdim,

şimdi yorgunum biraz.



Melih Cevdet Anday: Yaz Sonu Şiirleri

Yaz sonu durdurur sokakta,

Tenha bir duvardan sarkıp, nereye böyle,

Düşünsene, orda kimse yok, yalnız akşam,

Telaşla düşer öne, hadi gitme,

Bak işte boşalmış perde, yağmur bu,

Rüzgar çıktı, düşünsene, fırtına, dolu,

Lambalar yanacak nerdeyse, saat

O saat değil, düşünsene.



Necati Cumalı: Yaz Geçti

Bütün yaz

Kuyunun başında yedik

Akşam yemeklerini

Cevizler iç tuttu

Bademlerin kabukları kurudu

Ayvalara sindi gün ışığı

Yaz geçti

İçeriye aldık

Masayı sandalyeyi

Karıncalar ortalardan çekildi

Kuyunun taşında arılar yok

Boş kova devrik durur şimdi



Turgut Uyar: Bir yazı anlamak

Kışsa,

Zordur bir yazı anlamak.

Gerçekten kurtulamadım o yaz gününden

Papatya, firengi ve haritalar

Suskunluk, uzay ve bütün öbür şeyler

Kim nasıl tanıyorsa beni, öyleydim işte.

Sağ tarafımda deniz, solumda rüzgâr,

Aldığım son solukla.



Edip Cansever: Yaz mutluluğu

Sevgilim, canım mendilim

Mendilim kiraz dolu

Anlatamıyorum galiba

Hüzün değil yaz mutluluğu.



Nazım Hikmet: Yaz Yağmuru



Bir yaz yağmuru yağdı içime

ezildi iri üzüm taneleri camlarımda

gözleri kamaştı yapraklarımın

Bir yaz yağmuru yağdı içime

gümüş güvercinler uçtu damlarımdan

koştu yalnayak toprağım.



Ülkü Tamer: Yazın bittiği

Yazın bittiği her yerde söylenir.

Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir

Ölüleri örten yapraklardan başka.

Çünkü sahiden yaz bitmiştir,

Göle bakmaktan usanır insan,

Koru tutmaktan, yol gözlemekten;

Çadırlar toplanır, yaralar sarılır;

Durgun bir yolculuk, uzun bir şapka

Artık yaprakları beklemektedir.

Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Yaz

Ne güzel geçti bütün yaz,

Geceler küçük bahçede...

Sen zambaklar kadar beyaz

Ve ürkek bir düşüncede,

Sanki mehtaplı gecede,

Hülyan, eşiği aşılmaz

Bir saray olmuştu bize;

Hapsolmuş gibiydim bense,

Bir çözülmez bilmecede.

Ne güzel geçti bütün yaz,

Geceler küçük bahçede.

Yahya Kemal Beyatlı: Geçmiş yaz



Rü'yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,

Her ânını, her rengini, her şi'rini hazdan.

Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!

Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan.

Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:

Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;

Mehtâb.. İri güller.. Ve senin en güzel aksin..

Velhâsıl o rü'yâ duruyor yerli yerinde!

