Kimisi yazlıklarında kimisi yazdıklarında yaşıyor
Her mevsimin kendine özgü bir duygusu var ve bu duygu Türk edebiyatında farklı kişilerin farklı mısralarında insana farklı bir hissiyat kazandırıyor.
2021-07-17 20:59:32
Yaz aylarını yaşadığımız şu günlerde kendisini serinliklere atanlar bir taraftan yazın tadını çıkarırken bir taraftan da yemyeşil doğayı kucaklamak adına seyahata çıkanlar tarifsiz duygu içerisinde.
Her mevsimin kendine özgü bir duygusu var ve bu duygu Türk edebiyatında farklı kişilerin farklı mısralarından insana farklı bir hissiyat kazandırıyor.
Kimisi yaz mevsiminde yazlıklarında yaşarken kimileri de yazdıklarında yaşıyor
İşte yazın tadını ve havasını satırlarına taşiyan Türk şairlerden bir "yaz derlemesi"
Oktay Rifat Horozcu: Koca Bir Yaz
Koca bir yazı çekirdek içleyerek
sinamalarda geçirdim.
taban teptim sokaklarda
tırnak yedim uyudum,
denize baktım usanmadan
ölüme inandım,
güzel çok güzel
olduğunu düşünerek,
Güzelim, düşünerek,
çekirdek içleyerek,
Güzelim, çekirdek içleyerek
koca bir yaz geçirdim,
şimdi yorgunum biraz.
Melih Cevdet Anday: Yaz Sonu Şiirleri
Yaz sonu durdurur sokakta,
Tenha bir duvardan sarkıp, nereye böyle,
Düşünsene, orda kimse yok, yalnız akşam,
Telaşla düşer öne, hadi gitme,
Bak işte boşalmış perde, yağmur bu,
Rüzgar çıktı, düşünsene, fırtına, dolu,
Lambalar yanacak nerdeyse, saat
O saat değil, düşünsene.
Necati Cumalı: Yaz Geçti
Bütün yaz
Kuyunun başında yedik
Akşam yemeklerini
Cevizler iç tuttu
Bademlerin kabukları kurudu
Ayvalara sindi gün ışığı
Yaz geçti
İçeriye aldık
Masayı sandalyeyi
Karıncalar ortalardan çekildi
Kuyunun taşında arılar yok
Boş kova devrik durur şimdi
Turgut Uyar: Bir yazı anlamak
Kışsa,
Zordur bir yazı anlamak.
Gerçekten kurtulamadım o yaz gününden
Papatya, firengi ve haritalar
Suskunluk, uzay ve bütün öbür şeyler
Kim nasıl tanıyorsa beni, öyleydim işte.
Sağ tarafımda deniz, solumda rüzgâr,
Aldığım son solukla.
Edip Cansever: Yaz mutluluğu
Sevgilim, canım mendilim
Mendilim kiraz dolu
Anlatamıyorum galiba
Hüzün değil yaz mutluluğu.
Nazım Hikmet: Yaz Yağmuru
Bir yaz yağmuru yağdı içime
ezildi iri üzüm taneleri camlarımda
gözleri kamaştı yapraklarımın
Bir yaz yağmuru yağdı içime
gümüş güvercinler uçtu damlarımdan
koştu yalnayak toprağım.
Ülkü Tamer: Yazın bittiği
Yazın bittiği her yerde söylenir.
Böyle kırmızı kalkan görülmemiştir
Ölüleri örten yapraklardan başka.
Çünkü sahiden yaz bitmiştir,
Göle bakmaktan usanır insan,
Koru tutmaktan, yol gözlemekten;
Çadırlar toplanır, yaralar sarılır;
Durgun bir yolculuk, uzun bir şapka
Artık yaprakları beklemektedir.
Ahmet Hamdi Tanpınar: Bütün Yaz
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede...
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz
Bir saray olmuştu bize;
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.
Yahya Kemal Beyatlı: Geçmiş yaz
Rü'yâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her ânını, her rengini, her şi'rini hazdan.
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan.
Körfezdeki dalgın suya bir bak, göreceksin:
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde;
Mehtâb.. İri güller.. Ve senin en güzel aksin..
Velhâsıl o rü'yâ duruyor yerli yerinde!
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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