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İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı
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İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ırkçılık karşıtları, İngiliz milli futbol takımının ırkçı tacize uğrayan siyahi oyuncularıyla dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.

41 Dakika Önce
2021-07-17 20:57:04
İngiltere'de başbakanlık konutu önünde ırkçılığa karşı 'diz çökme' eylemi yapıldı

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Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde bir araya gelen "Irkçılığa karşı dur" adlı grubun üyeleri burada "diz çökme" eylemi yaptı.

"Siyahların hayatı önemlidir", "İslam karşıtlığına hayır" ve "Adalet olmadan barış olmaz" pankartları taşıyan göstericiler, hükümete ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

"Müslüman topluluğun kendisini özgürce ifade etmesinden endişeliler"

Stand up to Racism eş toplantı organizatörü Weyman Bennett, gösteride yaptığı konuşmada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ırkçı söylemlerine karşı bu protestoyu düzenlediklerini belirtti.

Bennett, Başbakan Johnson'ın ırkçılığın yanı sıra İslamofobik söylemlerinin de olduğuna işaret ederek, Johnson'ın seçimler öncesi 2018'de burka giyen Müslüman kadınları "mektup kutularına" benzettiğini hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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