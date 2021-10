Kiliseden çıkan müzik kitleleri sürükledi

Çalınan ve söylenen müzik eserlerini yazılabilir hale getirmeyi ilk düşünen ve bunu kısmen de olsa başaran kişi ise Boethius'tur.

Müziğin Mısır, Hindistan; Suriye ve Antik Yunan'da din etkisi altında geliştiği fikri net olmamakla birlikte genel bir kabul görüyor. Kiliseyi müziğin esas gelişiminde başlangıç noktası olarak kabul eden görüşler de mevcut.Çalınan ve söylenen müzik eserlerini yazılabilir hale getirmeyi ilk düşünen ve bunu kısmen de olsa başaran kişi ise Boethius.Boethius Milattan Sonra 480-524'te yaşamıştır. Alman ve İngilizlerin günümüzde bile kullandıkları notalara harf adı verilen (La) sesiyle başlayan gam bulmuştur.

Müzik türleri ve etkinlik alanı

17'nci yüzyılda müzik kilisenin dışına çıkınca çeşitlenmiş ve çalgılar gelişmeye başlamıştır. İlk konser salonlarının açılmasıyla müzik saraydan ve saray çevresinden ayrışıp halk kitlelerine ulaşmıştır.

Yakın dönemde müzik türlerine baktığımızda ise farklı bir gelişim seyri ile karşı karşıya kalmaktayız.

İşte dünya genelinde tarz olarak benimsenen müzik türleri ise yaygınlık açısından şu şekilde:

Klasik müzik: Avrupa'da Rönesans ile başlayan, genellikle 15. ve 18. yüzyıl arasında yaşamış bestecilerin çalışmalarını içeren, yaylı, üflemeli, vurmalı, tuşlu enstrümanlarla icra edilen sözsüz bir müzik türü. Wilhelm Friedmann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Stamitz, Joseph Haydn, Johann Christian Bach, Antonio Salieri, Muzio Clementi, Wolfgang Amadeus Mozart, Luigi Boccherini, Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Gioacchino Rossini ve Franz Schubert önemli temsilcilerindendir.

R&B: Rhythm and blues olarak da tabir edilebilir. Afrika kökenli Amerikalıların 1950'lerden itibaren ürettiği bir müzik türüdür. İlk zamanlarda yavaş tempolu olan müzik zamanla değişime uğramış, içine caz, rap, blues tınıları alarak hızlanmıştır. Jennifer Lopez, Alicia Keys, Black Eyed Peas, Keyshia Cole ,Usher, Destiny's Child, Beyoncé, Pussycat Dolls, Justin Timberlake, Missy Elliot,Rihanna Chris Brown ve Craig David, Natasha Bedingfield önemli isimler arasınd7a yer almaktadır.

Blues: 400 yıllık geçmişi var. Afrika kökenlidir ama özellikle Amerika'da, köleliğin yaşandığı dönemlerde siyahilerin hüzünlerini dile getirmenin bir yolu olarak yaygınlaşmıştır. 19. yüzyılın sonlarında köleliğin kaldırılmasıyla popülerliğini daha da artırdı.Adolphus Bell. Adolphus Bell,Albert Collins,Albert King,Alexis Korner,Ali İbrahim “Farka” Touré,B.B. King,Bernard Allison önemli sanatçılardan.

Elektronik müzik: Elektronik aletler yardımıyla yapılan müziktir ve kendi içinde çok sayıda türü bulunur: dance-club, house, deep house, tekno, trance gibi. Raft punk, tiesto, paul van dyk, royksopp, armin van buuren, ferry corsten, gabriel & dresden, sven vath, eric prydz, robert miles önemli isimler arasında yer almaktadır.

Caz: 1900'lerin başında ABD'de kendini gösteren, ritim, atışma, doğaçlama gibi teknikler kullanan, yer yer Afrika ve Batı müziklerini içeren, saksafon, trompet başta olmak üzere üflemeli çalgılar ve piyano gibi enstrümanlarla yapılan müzik.Louis Armstrong,Art Blakey, Duke Ellington,Charles Mingus,Dizzy Gillespie, John Coltrane ,Charlie Parker, Wes Montgomery önemli isimlerden.

Pop: 1950'lerde kendini gösteren bir müzik türü de pop müziktir. Genel tanım olarak basit formatta yazılabilen, aynı parça içinde kendini tekrar eden bölümlerin olduğu müzik türü olarak pop müzik, dünyada en çok dinlenen türlerden biridir. Erol Büyükburç,Tanju Okan,Nilüfer,Kayahan,Sezen Aksu,Tarkan,Burak Kut,Sertab Erener Türk sanatçılar arasında yer alırken Dünya genelinde pop ile özdeşleşen isim ise Michael Jackson.

Rock: 1950'lerde oluşan rock and roll akımı önemli rol oynamıştır. Tabii rock'n roll akımındaki efsane isim de Elvis Presley'dir. Elektrogitar, basgitar, bateri gibi enstrümanlarla icra edilen müzik 1960'larda rock ismiyle anılmaya başlanmıştır.Bon Jovi,The Doors Aerosmith The Who Deep Purple, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica önemlhi isimlerden

