SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı.
2021-10-24 20:15:35
Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, otonom füze sistemi ‘ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, “Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN” ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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