DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İslamiyetin kabulü öncesi Türk sanatı
‘En iyi 100 dizi’ listesine Türkiye niye giremedi?
Fenerbahçe Stadı'nda ''Yönetim istifa'' sesleri
İlk İslami tahkim merkezi İstanbul’da kurulacak
Kiliseden çıkan müzik kitleleri sürükledi
SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi
Kimyon maskesi cildi yaşlanmaktan koruyor
İkinci el otoda altın çağ yaşanıyor
Engelli yakınlarına maaş fırsatı
Bahçeşehir trafiğine 3 koldan neşter
SGK acil durumunuzu karşılıyor mu?
İstanbul'da Tren Çekme Yarışması yapıldı
ÇAYKUR kampanyası tarihinin en yüksek rakamıyla tamamlandı
Baş ağrınızın sebebi trigliserid yüksekliği olabilir
Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet'te

TIMETURK / TEKNOLOJİ / SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, GPS güdümü ile otonom uçarak uzun mesafe hedefleri nokta atış ile vuran füze ‘ŞİMŞEK’i paylaştı.

2 Saat Önce
2021-10-24 20:15:35
SSB Başkanı Demir: Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. İsmail Demir, otonom füze sistemi ‘ŞİMŞEK' hakkında yaptığı paylaşımda, “Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız ŞİMŞEK, artık vurmaya karar verdi! ŞİMŞEK, GPS güdümlü otonom uçarak, uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi. Mesafesini söylemiyormuş. Tebrikler TUSAŞ Tebrikler ROKETSAN” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş