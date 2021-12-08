Kelime dağarcığınızdan çıkarmanız gereken 12 olumsuz cümle

Ne kadar olumlu düşünürseniz, çevrenizde ve kendi yaşamınızda o kadar fazla olumluluk fark edersiniz. Perspektifte olumlu bir değişim sağlamak için dağarcığımızdan hemen kaldırmanız gereken 12 olumsuz ifadeyi sizin için derledik...

Pozitif olmak sadece bir iyimserlik hareketi değil, hayatınızın gidişatını tamamen değiştirebilecek faydalı bir yaşam becerisidir. Hatta araştırmalar, daha olumlu bir zihniyete geçmenin bizi daha mutlu edebileceğini ve daha tatmin edici hayatlar sürebileceğini desteklemektedir.

Bunu söylerken, sadece “olumlu olmak” için söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu anlıyorum. Ancak, herhangi bir beceri gibi, pratikle daha kolay hale gelir. Ve her şey kendi iç konuşmamızda başlar. Olumsuz kendi kendine konuşma, üretkenlik duygumuzu ve kendimize değer verme duygumuzu yok edebilir. Negatif bir zihniyet içinde yaşamak, kelimenin tam anlamıyla refahımızı mahvedebilir.

Bir düşünün - hiç yeni bir şey öğrendiniz mi ve bunu öğrendikten sonra bakış açınız değişmeye başladı ve daha çok fark etmeye başladınız mı? Pozitif düşünce tam olarak böyle çalışır. Ne kadar olumlu düşünürseniz, çevrenizde ve kendi yaşamınızda o kadar fazla olumluluk fark edersiniz.

Perspektifte olumlu bir değişim sağlamak için dağarcığımızdan hemen kaldırmanız gereken 12 olumsuz ifade:

1. “Yapamam”

Bu ifadeyi kullandığımızda gücümüzü ve yeteneğimizi elimizden almış oluyoruz. Evet, nasıl yapacağımızı bilmediğimiz veya iyi olmadığımız bir şey olduğu zamanlar olacaktır. Ama yapamam dediğin zaman, onu çözme ya da daha iyi olma yeteneğini elinden alıyorsun.

2. “Neden ben?”

Bazen hayatta, işler ters gittiğinde ve dünyanın yükü omuzlarımızdaymış gibi hissettiğinde, “Neden ben?” demeye direnmek zor olabilir. Ya da “Bunlar hep başıma gelir, mahvoldum” deriz. Gerçekte, herkesin başına kötü şeyler gelir ve yapabileceğimiz tek şey onların üstesinden gelmekve çabuk pes etmemektir.

3. “Deneyeceğim”

Bu ifade kulağa yeterince masum gelse de, başarısızlık için bir ayardır. Deneyeceğim demek, yapıp yapamayacağını bilmediğin anlamına gelir. Ve başarısızlığı kabul etmeyi ve vazgeçmeyi çok daha kolay hale getirir.

4. “Ne ise odur”

Bu, kullanabileceğiniz en olumsuz ifadelerden biridir. Bu işe yaramıyor, hadi başka bir şey deneyelim ya da daha iyisi ne olabilir demek yerine, bu cümle başarısızlığı kabul eder ve her şeyden kendi kendine vazgeçer.

5. “Kötü”

Hiçbir şey özünde kötü değildir. Kötü kelimesi hemen hemen her durumda tartışmalıdır ve bu şey kötü veya bu şey iyidir dediğimizde değişime yer bırakmıyoruz.

6. “Bu zor”

“Bu zor” demek, zorlu bir görevi imkansız gibi gösterebilir. Bir görev yeni ve zor gibi görünse de, bu kelimeleri söylediğinizde, kendiniz için çok daha zor hale geliyorsunuz.

7. “Ben”

Şişmanım ya da kötüyüm ya da tembelim - bunlar sadece örnek, ama hepsi olumsuz. Kendimizi etiketlediğimizde, mevcut davranışımızın kişiliğimiz olduğunu kabul ediyoruz - ki bu doğru değil.

8. “İmkansız”

İmkansız terimi bir yalandır. Hiçbir şey imkansız değildir. Sanırım bilge bir adam bir keresinde, zihninizi değiştirirseniz imkansızın mümkün olan için bir fırsat olduğunu söyledi.

9. “Yararsız”

Her şey faydalıdır - hepsi bir bakış açısı meselesidir. Kendinizi 'işe yaramaz' gibi hissetseniz bile değilsiniz, bir şeyleri çözmeye ve kendinizi keşfetmeye çalışıyorsunuz.

10. “…yapmam gerekiyor”

“… yapmam gerekiyor” demek yerine, “… yapmalıyım” demeyi deneyin.

11. “… nefret ediyorum”

Nefret güçlü bir kelime. Klişe konuşmaktan 'nefret ediyorum' (….dayanamadım….) cümlelerini kullanmayın. Ve kendinize bir şeyden nefret ettiğinizi söylerseniz, sadece ondan ne kadar hoşlanmadığınıza odaklanacaksınız.

12. “Keşke”

“Keşke … olsaydı” demek yerine başarı için plan yapın. “… olduğunda” deyin. Gerçekte hayalinizin boş bir hayal olduğuna inanmak için zihninizi ayarlarsanız, aklımızı istediğimiz şeye verebilir ve her zaman fark etmediğimiz şeyleri başarabiliriz. Fikrinizi doğru ayarlayın ve başarı takip edecektir.

Kaynak: awarenessact-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.