Binlerce kişi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitimlerini ekonomik olarak daha rahat devam ettirebilmek için İBB bursuna başvurdu. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile burs almaya hak kazanan vatandaşlar 'İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?' sorularını sormaya başladı. İBB burs sonuçlarının açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen bursların henüz hesaplara yatmaması öğrencileri endişelendiriyor.

Binlerce kişi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde eğitimlerini ekonomik olarak daha rahat devam ettirebilmek için İBB bursuna başvurdu. Başvuru sonuçlarının açıklanması ile burs almaya hak kazanan vatandaşlar "İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?" sorularını sormaya başladı. İBB burs sonuçlarının açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen bursların henüz hesaplara yatmaması öğrencileri endişelendiriyor.

Hayat pahalılığının arttığı son günlerde öğrenciler eğitimlerini ekonomik yönden daha rahat devam ettirebilmek için çeşitli burslara başvurdu. Bunlardan biri de İBB bursu. İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile burs almaya hak kazanan binlerce öğrenci bursların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu. Peki İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?

2021 İBB bursu yattı mı?

İBB burs sonuçları 23 Kasım'da açıklandı. Aradan 2 hafta geçmesine rağmen İBB burs ücretleri öğrencilerin hesaplarına henüz yatmadı. Konuyla ilgili İBB'den bir açıklama yapılmadı ancak İBB burs 1. taksit ödemelerinin bir kaç gün içinde hesaplara yatma ihtimali oldukça yüksek.

2021 İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB Genç Üniversiteli burs sayfasında yer ala soru-cevap kısmında "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımlarının hesaplara yatırılma tarihi nedir?" sorusuna şöyle cevap verilmiş: Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

Geçen sene İBB bursu ilk taksit 1.200 TL'lik kısmı Aralık ayında hesaplara yatmıştı. 2021 yılında da Aralık-Ocak döneminde İBB bursunun ilk taksidinin hesaplara yatması muhtemel. İBB burslarında ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

İBB Bursu ne kadar?

İBB bursu geçen dönemlerde 3 taksit halinde ödenmişti. 2021-2022 yılında da yine 3 taksit halinde ödeneceği tahmin ediliyor. (1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit)

Kayıt donduranlar İBB bursu alabilir mi?

Kayıt donduran öğrenciler eğitim yardımından yararlanamamaktadır.

Bu yıl yatay geçiş yaptım. Başvuruda sunulacak evraklar hangi okulumdan alınmalıdır?

İki kurumdan birinden alınabilir. Hangisinden alınabiliyorsa, o okuldan alınan evrak geçerli sayılmaktadır.

Burs nedir?

Burs, resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak verilen maddi yardım ve destektir.

Burslar özellikle öğrencilere verilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kişilere de verilmektedir. Hiçbir resmî ve özel kurum ve kuruluşun burs verme zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte gerçek ya da tüzel kişilerin isteğine bağlı olarak verilir.

İslam'daki zekat uygulamasına benzer ve uygun bir uygulama olup toplumsal dayanışmayı sağlayan bir yardımdır. Toplumda dayanışmayı arttırdığı gibi verilen Fulbright bursu gibi uluslararası burslarla bu dayanışma ve kardeşlik toplumlararası bir durum alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.