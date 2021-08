İşte, Vedat Milor’un bir adaya düşse yanına alacağı 3 kitap ve 3 film

Öğretim üyesi ve ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir aday düşse yanına alacağı 3 kitap ve 3 filmi, BKM’ın Instagram hesabında açıkladı. İşte, o liste:

3 kitap:

Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Charles Baudelaire – Kötülük Çiçekleri

Stefan Zweig – Dünün Dünyası

3 film:

Yaban Çilekleri – Ingmar Bergman

Tokyo Story – Yasujirō Ozu

To Live – Zhang Yimou

Vedat Milor kimdir?

Vedat Milor, 10 Ekim 1955 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası Oktay Milor ve Annesi kendisi 5 yaşındayken boşandığı için babaannesinin yanında büyümüştür. Babaannesi de kendisi 13 yaşındayken ölünce Galatasaray'da yatılı okumaya başladı.



Aslen Konyalı olan Vedat Milor, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Ardından London School of Economics'te eğitim gördü. 1990 yılında bitirdiği Doktorasını Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de sosyoloji üzerine yaptı. 1986 yılında doktora tezi için bir yıl Fransa'da kaldı. Doktora tezi “Planning and Economic Development in Turkey and France: Bringing the State Back in“, 1990 senesinde Amerika'da, American Sociological Association tarafından senenin en iyi doktora tezi seçildi.

Doktorasının ardından askerliğini yaptı ve 1991 yılında Dünya Bankası'nda işe başlayarak iki yıl orada çalıştı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde asistan profesör olarak çalışmaya başladı. New Jersey'de yer alan Princeton Üniversitesi'nde bir yıl misafir öğretmenlik yaptı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'nun 40 km güneydoğusunda bulunan özel bir üniversite olan Stanford Üniversitesi'nde hukuk okudu. Burada da %10 derecesine girerek mezun olduktan sonra aynı okulda doçent olarak çalıştı.



Bir ara bir şirketin hukuksal işlerine baktıktan sonra Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde, öğretim üyeliği yaptı, politik ekonomi üzerine çeşitli dersler verdi. Sonraki yıllarda 2005 yılında Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Koç Üniversitesi'nde ise uluslararası ilişkiler dersleri verdi.



NTV'de prime time'da haftada üç kez yayınlanan “Vedat Milor'la Tadı Damağımda” adlı programın sunuculuğunu yaptı. Vedat Milor, hala en büyük hobisi olarak tanımladığı yeni lezzetler keşfetmek için dolaşmaya devam etmektedir.



Vedat Milor, Linda S. Milor ile evli olup “Ceylan Handan” (d.2002) adında bir kızı vardır.





