Ülkemizde milyonlarca kişi aşı hakkı olmasına rağmen henüz aşılanmamış durumda. Koronavirüs salgını ile mücadelede insanların elindeki en etkili silah olan aşı salgının bitmesinde kilit rol oynuyor. Aşı olmayı reddedenler ile ilgili Kabine Toplantısı'ndan çok önemli kararlar çıktı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aşı olamayanlara PCR testi zorunlu olacak.' dedi. PCR zorunluluğu şehirlerarası seyahatlerde de zorunlu olacak. Peki PCR testi özel araçlar için zorunlu mu? PCR testi özel araçlar için zorunlu mu? PCR (korona testi) hususi araçla seyahatlerde zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede PCR testi zorunluluğunun kimler için geçerli olduğu belirtildi.

Ülkemizde milyonlarca kişi aşı hakkı olmasına rağmen henüz aşılanmamış durumda. Koronavirüs salgını ile mücadelede insanların elindeki en etkili silah olan aşı salgının bitmesinde kilit rol oynuyor. Aşı olmayı reddedenler ile ilgili Kabine Toplantısı'ndan çok önemli kararlar çıktı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aşı olamayanlara PCR testi zorunlu olacak." dedi. PCR zorunluluğu şehirlerarası seyahatlerde de zorunlu olacak. Peki PCR testi özel araçlar için zorunlu mu? PCR testi özel araçlar için zorunlu mu? PCR (korona testi) hususi araçla seyahatlerde zorunlu mu? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede PCR testi zorunluluğunun kimler için geçerli olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." demişti. PCR testi zorunluluğunun şehirlerarası yolcu otobüslerinde geçerli olacağı açıklanmıştı. Peki korona testi özel arala seyahat edenler için zorunlu mu? Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar belli oldu.

PCR testi özel araçlar için geçerli mi?

Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunacak. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecek.

Yolcu otobüslerinde PCR testi isteniyor mu?

Şehirlerarası yolcu otobüsleri ile seyahat edecek olan aşısız vatandaşlarımızdan PCR testi isteniyor. PCR testi olmamış aşısız kişlerin seyahetine izin verilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.