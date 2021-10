İstanbul Comics & Art Festival 2021 16-17 Ekim’de

Bu yıl Müze Gazhane’de düzenlenecek olan İstanbul Comics and Art Festival 16-17 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

2016 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF); çizgi roman, illüstrasyon, animasyon, sokak sanatı, fanzin ve bağımsız yayın seven herkesin ilgisini çekiyor. Çeşitli etkinlikler, söyleyişiler ve atölyelerle renklenen İstanbul Comics and Art Festival her yıl birçok yerli ve yabancı çizeri yaratıcı deneyimlere açık ziyaretçilerle buluşturuyor. Çizgi dünyası ve sokak kültürüyle iç içe olan festival bu yıl İstanbul için ilham verici bir yaşam durağına dönüşen Müze Gazhane'de düzenleniyor.

Müze Gazhane'deki festival ücretsiz olacak

Geçtiğimiz yıllarda da ilgiyle takip edilen yaratıcılık dolu renkli festival bu yıl çizgi romandan illüstrasyonlara, animasyonlardan karikatürlere, fanzinden sokak sanatına ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapacak. Bu yıl 16-17 Ekim tarihleri arasında Müze Gazhene'de gerçekleşecek festivale girişler ücretsiz olacak. Festival bu tarihler arasında saat 10:00 ile 21:00 arasında gezilebilecek. Festival programına ait detaylar ise henüz paylaşılmadı.

Festivalin poster tasarımında Yeni Yaratıcılar serimizde konuk olarak ağırladığımız ve Krüw ile ilgili röportaj serimizde sohbet etme fırsatı bulduğumuz illüstratör Selin Çınar'ın imzası bulunuyor. Selin kendine has çizgileri ve renk paletiyle animasyon karakterlerini postere taşırken eserde Müze Gazhane'nin yapılarını da görmek mümkün.

Kadıköy'ün Hasanpaşa semtinde bulunan ve aslına uygun olarak İBB tarafından restore edilen Müze Gazhane geçtiğimiz yaz açılmıştı. Kültür sanat odaklı bir yaşam alanına dönüştürülen Müze Gazhane'de; kalıcı ve geçici sergi alanları, tiyatro salonları, konser alanı, çalışma alanlarının yanı sıra restoran, kafe ve geniş bir bahçe bulunuyor.

