Festival Sezonu Bubilet’le Açılıyor

Bubilet Festival Coşkusunu Bu Yaz Türkiye’nin Dört Bir Yanına Taşımaya Hazırlanıyor.

Yazın kendini hissettirmesiyle birlikte festival coşkusu da giderek yükseliyor. Geçtiğimiz yazların aksine bu yaz müzikseverleri dolu dolu bir festival programı bekliyor.

2017 yılında Hakan Akın ve Özgür Özenen tarafından temelleri atılan Bubilet, farklı kategorilerdeki etkinlikleri, dijital medya platformlarını kullanarak milyonlara ulaştıran yeni nesil bir online bilet satış sitesi. Kısa bir süre içerisinde sektörde ilk üç içerisine girmeyi başaran Bubilet, yakın zamanda bu yaza damgasını vuracak, birbirinden eğlenceli müzik festivallerini duyurdu.

Bu yaz Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek olan, son dönemin en çok sevilen sanatçıların yer alacağı müzik festivalleri için yerini erkenden ayırtmak isteyen müzikseverlere, Bubilet avantajlı teklifler sunuyor.

What A Fest, Çanakkale Müzik Feztivali, Uludağ Yaz Festivali, Gezgin Fest, Gençlik Karnavalı, Sakarya Müzik Festivali, GitFest ve daha birçok müzik festivali için; erken dönem indirimleri, hediye biletler ve 1 alana 1 bedava fırsatı Bubilet.com.tr'de müzikseverleri bekliyor.

Duman, Emir Can İğrek, Dolu Kadehi Ters Tut, Gripin, Can Ozan, Hayko Cepkin, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Can Bonomo, Jakuzi, Uzi, Madrigal ve daha birçok sanatçının yer alacağı yaz festivalleri boyunca müzikseverleri eğlence ve keyif dolu bir yaz dönemi bekliyor.

What a Fest'te sahne alacak sanatçılar ve tarihleri:

20 Temmuz Çarşamba

Duman

Emir Can İğrek

Madrigal

Nova Norda

Palmiyeler

21 Temmuz Perşembe

Dolu Kadehi Ters Tut

Gripin

Hey! Douglas

Mary Jane

Mert Demir

22 Temmuz Cuma

Can Ozan

Dilan Balkay

Hayko Cepkin

Redd

Sagopa Kajmer

23 Temmuz Cumartesi

Motive

Ozbi

Perdenin Ardındakiler

The Always Days

Uzi

Yüzyüzeyken Konuşuruz

24 Temmuz Pazar