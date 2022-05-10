Mazota zam yapılacak mı? 11 Mayıs mazota zam mı geldi? 11 mayıs motorine (mazot) bugün zam var mı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son bir kaç günde dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası benzine 11 Mayıs'ta zam geleceği iddia edildi. Akaryakıt sektör temsilcilerinin iddiası sonrası dizel araç sahipleri de mazota zam yapılıp yapılmayacağını araştırır oldu. Peki 11 Mayıs mazota zam gelecek mi? Bu akşam mazota zam mı geldi?

Mazota zam yapılacak mı? 11 Mayıs mazota zam mı geldi? 11 mayıs motorine (mazot) bugün zam var mı? Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Son bir kaç günde dolarda yaşanan yukarı yönlü hareket sonrası benzine 11 Mayıs'ta zam geleceği iddia edildi. Akaryakıt sektör temsilcilerinin iddiası sonrası dizel araç sahipleri de mazota zam yapılıp yapılmayacağını araştırır oldu. Peki 11 Mayıs mazota zam gelecek mi? Bu akşam mazota zam mı geldi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından enerji piyasası alt üst oldu. Rus enerji ürünlerine gelen yaptırımlar ve ambargolar nedeniyle brent petrol fiyatları rekor seviyeye ulaşmıştı. Brent petrolde yaşanan artışlar ülkemizde akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

Mazota zam yapılacak mı?

Akaryakıt sektörü kaynakları benzine 11 Mayıs'ta zam yapılacağını açıkladı. Benzine yapılması beklenen zamdan sonra mazota zam gelip gelmeyeceği dizel araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı.

11 Mayıs mazota zam mı geldi?

Yapılan değerlendirmeye göre 11 Mayıs'ta benzinin litre fiyatına 78 kuruş zam yapılcak. 1 Mayıs'ta mazota zam yapılması beklenmiyor. Döviz kurlarında ve uluslararası petrol fiyatlarında artış devam ederse mazota da zam kaçınılmaz olacak.

11 mayıs motorine (mazot) bugün zam var mı?

11 Mayıs Çarşamba günü mazato zam beklenmiyor. Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti. İstanbul'da 11 Mayıs'ta mazotun litre satış fiyatının 22,03 TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Benzine neden zam geldi?

Benzin fiyatlarında yaşanan artışın yurt içi döviz kurundan kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Dolar geçtiğimiz günlerde 15 TL sınırını aşmıştı.

Benzin ne kadar?

Benzin fiyatları gelecek olan yeni zamdan sonra İstanbul'da 21,11 TL'ye, Ankara'da 21,22 TL'ye, İzmir'de 21,23 TL'ye yükselecek.

Brent petrol ne kadar?

Rus petrolüne ilişkin AB'nin ambargo planında yumuşamaya gittiği yönündeki haber akışıyla petrolde düşüş sürüyor. Dün 112 dolar civarında işlem gören brent petrol bugün 104 dolara geriledi.