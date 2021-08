Bu kitaplar 'iş olsun' diye okunuyor

İş dünyası temsilcilerinin yakından takip ettiği iş kitapları aynı zamanda işletmelere ve iş dünyasına adım atan okurlara rehberlik ederken okunma oranında da önemli bir ağırlığa sahip

Kitap okuma oranı ülkemizde günden günde artış göstermeye devam ediyor. Bu kitaplar arasında iş dünyasına ışık tutan ve iş dünyasının bilgi ve tecrübelerinin aktarıldığı kitaplara ilgi de önemli bir alan tutuyor. Ekonomi alanı başta olmak üzere, finansal teorilerin yanısıra iş dünyası temsilcilerinin yakından takip ettiği iş kitapları ağırlık oluşturken işletmelere ve iş dünyasına adım atan okurlara rehberlik eden kitaplar da çok satanlar arasında yerini koruyor.

İş dünyasını ele alan ve bu sektöre ışık tutan belli başlı kitaplardan bazıları ise şöyle:

Uyum Sağlama​ Yeteneği, Max ​McKeown: Yaşam bize gösteriyor ki her an, her şey değişebilir. Tarihe dönüp baktığımızda iş dünyasında değişime hızlıca ayak uyduramayan kurumların, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yenilik stratejisi, liderlik ve kültür konusunda uzman İngiliz yazar Max McKeown, Uyum Sağlama Yeteneği'nde ne zaman ne olacağı belirsiz dünyada, kurumların başarıya ulaşmak için intibak yeteneklerini nasıl geliştirebileceklerini mercek altına alıyor.

Büyük Ek​onomistler, Phi​l Thornton: Adam Smith'ten David Ricardo'ya, Karl Marx'ten Alfred Marshall'a, John Maynard Keynes'ten Milton Friedman'a ünlü ekonomistler, eserleri ve düşünceleri ile sadece ekonomi dünyasını değil toplumsal yaşamın her alanını etki altına aldı. Ekonomik düşüncenin tüm dünyayı nasıl etkilediğini ve toplumsal yaşamda nasıl kalıcı izler bıraktığını görmek için Phil Thornton'un Büyük Ekonomistler kitabını okuyabilirsiniz.

Yöneticiliğe G​iden Yol, Linda A. Hill: İyi bir çalışan her zaman iyi bir yönetici olabilir mi? Harvard Business School İşletme Profesörü Linda A. Hill, 19 yeni yöneticinin ilk yıllarını mercek altına alıyor. Hill, yaptığı görüşmelerle yeni yöneticilerin; beklentilerini, ast ve üstleriyle ilişkilerini, değişimin getirdiği stresle nasıl başa çıktıklarını inceliyor.

Değişim ve Ge​çiş Dönemini Yönetm​ek​, Richard Luecke​: İş dünyasında değişimin kaçınılmaz olduğu zamanlar var. Yöneticilerin iş dünyasında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biri, değişim ve kriz dönemlerini yönetmek, değişimin getirdiği stresle başa çıkmak. Richard Luecke, Değişim ve Geçiş Dönemini Yönetmek isimli kitabında değişim ihtiyacını anlayabilmekten geçiş dönemlerine hazırlanmaya ve bu dönemde rekabetçi yapıyı koruyabilmeye, pek çok kritik meseleye ışık tutuyor.

Amaç Sahibi İns​anlar, Kevin Murray: Amaç Sahibi İnsanlar'da belirli bir misyonları ve sahici değerleri olan liderler anlatıyor. Amaç sahibi liderler, bu güçlü amaçları birlikte çalışanlara aktararak bağlılığı, motivasyonu ve performansı artırabiliyor. Kitap, açıkça belirlenmiş amaçların iş stratejilerine eklenmesinin başarıyı nasıl artırdığını ve ekipleri nasıl motive ettiğini bilimsel çalışmalarla kanıtlıyor. Kitapta dünyaca ünlü şirketlerin liderleriyle yapılan röportajların yanı sıra vaka çalışmaları da yer alıyor.

Hemen Her Şeyin Gel​​eceği, Patrick Dixon: Fütürist yazar, iş danışmanı Patrich Dixon, çok satan Hemen Her Şeyin Geleceği isimli kitabında 2030'da bizi nasıl bir dünyanın beklediğine ışık tutuyor. Geleceğe dair 100'ü aşkın trend öngörüsü içeren kitap, işletmelerin yarınlara hazırlık yapmasına yardımcı oluyor. İşletmeler; müşterilerin, piyasaların, siyasetin, demografinin, teknolojinin tamamen değişeceği bir geleceğe nasıl hazırlanmalı? sorularının cevaplarına da kapı aralanıyor

İş Dünyasında Ezberbozan​lar, Ger​ry Thompson, David W. Mellor: Virgin Group kurucusu ve CEO'su Sir Richard Branson, Huffington Post kurucusu Arianna Huffington, yıldız şef Jamie Oliver… Dünyaca tanınan ve yenilikçi fikirleriyle çığır açan isimlerin başarı hikayeleri, her zaman ilham veriyor. İş Dünyasında Ezberbozanlar, 31 yenilikçi liderle yapılan söyleşileri bir araya getiriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.