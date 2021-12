Writers Guild of America'nın yeni listesine göre Jordan Peele'nin Get Out'u 21. yüzyılın en iyi senaryosu.

Hollywood'da kalem oynatanları bir araya getiren Senaristler Birliği veya resmî adıyla Amerikan Senaristler Birliği (Writers Guild of America); 2000'lerde yazılmış en iyi 101 senaryo listesini yayımladı.

Birliğin yetkili üyelerinden Aaron Mendelsohn, “Liste, hem son 21 yılın büyük senarist ve senaryolarının bir kutlaması hem de ekran yazımının 20. yüzyıldan bu yana nasıl geliştiğine ve çeşitlendiğine dair bir çalışmadır” sözleriyle sıralamayı duyurdu.

Zirvede, Jordan Peele'in korku janrına getirdiği politik olduğu kadar yenilikçi yaklaşımla bir dönüm noktası olan filmi Get Out var. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Charlie Kaufman) ve The Social Network (Aaron Sorkin), onu hemen arkasından takip ediyor. İlk onda yer alan yedi yapım senaryo kategorilerinde Oscar'a uzanmış olsa da There Will Be Blood, Inglorious Basterds ve Memento için aynı durum geçerli değil.

ABD menşeli yapımların ağırlığını hissettirdiği listede en çok filmi yer alanlardan biri, dört işiyle Christopher Nolan. Memento, The Dark Knight, Inception ve The Prestige; 101 filmlik listede göze çarpıyor. Üç çalışmasıyla kendine yer bulan isimler ise Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Joel & Ethan Coen ve Alfonso Cuarón. Ne yazık ki ilk onda kadın sinemacılar yer almazken; üç uzun metrajı bulunan Greta Gerwig'in hem Lady Bird hem de Little Women ile takdir edilmiş olması yüzleri güldürüyor.

Tamamına Deadline'dan ulaşabileceğiniz listenin ilk 20 filmini aşağıda bulabilirsiniz.

1. Get Out (2017) – Jordan Peele

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) – Charlie Kaufman

3. The Social Network (2010) – Aaron Sorkin

4. Parasite (2019) – Bong Joon-ho ve Han Jin-won

5. No Country for Old Men – Joel Coen ve Ethan Coen

6. Moonlight (2016) – Barry Jenkins

7. There Will Be Blood (2007) – Paul Thomas Anderson

8. Inglorious Basterds (2009) – Quentin Tarantino

9. Almost Famous (2000) – Cameron Crowe

10. Memento (2000) – Christopher Nolan

11. Adaptation. (2002) – Charlie Kaufman, Donald Kaufman

12. Bridesmaids (2011) – Annie Mumulo & Kristen Wiig

13. Brokeback Mountain (2005) – Larry McMurtry & Diana Ossana

14. The Royal Tenenbaums (2001) – Wes Anderson & Owen Wilson

15. Sideways (2004) – Alexander Payne & Jim Taylor

16. Lady Bird (2017) – Greta Gerwig

17. Her (2013) – Spike Jonze

18. Children of Men (2006) – Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, David Arata, Mark Fergus , Hawk Ostby

19. Lost in Translation (2003) – Sofia Coppola

20. Michael Clayton (2007) – Tony Gilroy

Kaynak: bantmag.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.