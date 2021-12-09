Güneş tutulması Uzay'dan nasıl gözüküyor?

Güneş Tutulması Dünya'dan görülebildiği gibi Uzay'dan da görülebiliyor. Ancak birçoğumuz için bu tecrübe edilebilecek bir deneyim değil. Yine de Güneş Tutulması'nın Uzay'dan nasıl görüldüğü kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz hafta Güneş Tutulması adı verilen bir doğa olayı yaşandı. Tutulma Türkiye'den izlenemedi.

4 Aralık 2021 tarihinde Dünya'nın uygusu Ay, gezegenimiz ile Güneş arasına girdi. Bu nedenle bazı noktalarda karanlık yaşandı.

Peki Güneş Tutulması'nın Uzay'dan nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi?

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Triana (Derin Uzay İklim Gözlemevi) adındaki uydusunun çektiği görüntüler paylaşıldı.

Güneş'i ve Dünya'yı izlemekle görevli olan bu uydu aynı zamanda Güneş Tutulması'nı da kaydetmiş oldu.



Paylaşılan görüntüde Güney Kutbu'nda siyah bir nokta görülüyor. Antarktika'nın üstündeki gölge, Güneş Tutulması'nın en fazla hissedildiği noktaları işaret ediyor.



Bu görüntü Dünya'ya 1.5 milyon kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Güneş Tutulması'na dair bir diğer fotoğraf da NASA'dan geldi. NASA astronotu Kayla Barron tutulmanın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda nasıl görüldüğünü paylaşmıştı.



Barron, "Cumartesi sabahı Expedition 66 ekibi Antarktika ve Güney Okyanusu üzerinde yaşanan tam Güneş Tutulmasını takip etmek için Cupola'ya (UUİ'deki gözlemevi modülü) sıkıştı. İşte Ay'ın Dünya'nın üzerinde oluşturduğu dikdörtgen gölge. Seyretmek muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.