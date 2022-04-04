2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle ertelendikten sonra dün gece sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu.