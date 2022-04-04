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TIMETURK / KÜLTÜR / 2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli müzik ödülleri olan Grammy Ödülleri, salgın nedeniyle ertelendikten sonra dün gece sahiplerini buldu. Geceye birden fazla kategoride ödül kazanan Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Foo Fighters damga vurdu.

2 Saat Önce
2022-04-04 11:01:45
2022 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

64. defa düzenlenen Grammy Ödülleri, Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendikten sonra dün gece gerçekleşti ve müzik dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu.

Kasım ayında açıklanan adaylar, uzun bir süredir bu geceyi bekliyordu. Dün gece gerçekleşen törende kazananlar sonunda belli oldu.

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Olivia Rodrigo Silk Sonic ve geçtiğimiz günlerde davulcusu Taylor Hawkins'i trajik bir şekilde kaybeden Foo Fighters, birden fazla kategoride ödül kazanarak geceye damga vurdu.

2022 Grammy Ödülleri kazananları şu şekilde:

Yılın albümü
Jon Batiste – We Are

Yılın şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/duo grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo

En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo

En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over

En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dans/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik albüm
Black Coffee – Subconsciously

En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire

En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien

En iyi rock şarkısı
Foo Fighters – Waiting on a War

En iyi rock albümü
Foo Fighters – Medicine at Midnight

En iyi alternatif müzik albümü
St Vincent – Daddy's Home

En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi Latin pop albümü
Alex Cuba – Mendó .

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