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Ahmet Hakan'dan Celal Şengör tepkisi: Cezaya gerek yokmuş

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin öğretim üyesi olan Celal Şengör’ün bir öğrencisine yönelik tacizini anlatmasının ardından başlatılan soruşturmada ceza verilmemesine şaşıran gazeteci Ahmet Hakan, 'Cezaya gerek yokmuş. Yoksa cezai ehliyete mi layık bulmadılar kendisini?” diyerek tepkisini dile getirdi.

2 Saat Önce
2022-04-04 10:43:37
Ahmet Hakan'dan Celal Şengör tepkisi: Cezaya gerek yokmuş

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğretim üyesi olan Celal Şengör'ün bir öğrencisine yönelik tacizini anlatmasının ardından başlattığı soruşturmada kendisine ceza verilmesine gerek olmadığına karar verildiğini yazdı.

Hakan, bugünkü köşe yazısında Celal Şengör ile ilgili olarak şunları yazdı:

Öğrencisinin eteğini kaldırıp bir tokat attığını ballandırarak anlatan Celal Şengör'le ilgili İTÜ'de bir disiplin soruşturması yürütülüyormuş. Ve işte bu soruşturma neticelenmiş. Şuna karar vermişler: “Celal Şengör'e disiplin cezası vermeye gerek yoktur.” Niye acaba? Yoksa cezai ehliyete mi layık bulmadılar kendisini?

Uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde görev yapan Prof. Dr. Celal Şengör, geçen yıl öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çekmişti. Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Babam bile böyle bir şey yapmadı' dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

NE DEMİŞTİ?

Şengör videoda, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı. .

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