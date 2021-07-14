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TIMETURK / KORONA / Türkiye'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu

Türkiye'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu

Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

32 Dakika Önce
2021-07-14 22:02:02
Türkiye'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu

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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden açıkladı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 280 aşı uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son verileri sosyal medyadan "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı" ifadeleriyle paylaştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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