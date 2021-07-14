DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bayramda akraba evleri yüzde 100 dolu
Antalya'da feci kaza: Otomobille itfaiye aracı çarpıştı
Türkiye'de 24 saatlik koronavirüs bilançosu
İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Sudan: Avrupa'ya Türkiye üzerinden et pazarlamak istiyoruz
Sağlıkçılar ve minibüsçüler İSPARK'lardan ücretsiz faydalanacak
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Suriye’de 320’den fazla silah test ettik
Bakan Koca’dan korkutan açıklama: Vakalar yükselişe geçti
Taliban'dan kaçan Afganlar Tacikistan'a sığındı
Analiz: 'Enflasyon belirsizliği faiz indirimi alanını daraltıyor'
Serhat Ergin’den Girişimcilere Tavsiyeler
Kıyı Kanunu'na 'kıyısından' bakmak
Taliban'dan kaçan 347 Afgan Tacikistan'a sığındı
Tarkan: Flamingoların ölümü kader değil, bir katliam
Fransa'da aşı mecburiyeti karşıtı gösteri: 'Kahrolsun diktatörlük'

TIMETURK / DÜNYA / İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

İngiltere'de son 24 saatte 42 bin 302 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

40 Dakika Önce
2021-07-14 21:51:50
İngiltere'de ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 49 artarak 128 bin 530'a yükseldi.

Son 24 saatte 42 bin 302 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 55 bin 761 vakanın saptandığı 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 233 bin 761'e çıktı.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlanan ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 46 milyon 37 bin 90'a ulaşırken, bunlardan 35 milyon 155 bin 767'sine ikinci doz aşı yapıldı.

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açmıştı.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yaptığı açıklamada, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını, bu kapsamda sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun sona ereceğini duyurmuştu.

Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH