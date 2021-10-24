Sinovac aşısında 3. dozu bekleyenler için yeni karar

Koronavirüse karşı geliştirilen Sinovac aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi 3 aya düşürüldü.

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.