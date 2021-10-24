DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Le Monde: 'Erdoğan, Batı'yla bilek güreşinde'
Kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış olabilirsiniz
Moskova'nın göbeğine Türk imzası
Ölen kişinin kripto paralarının akıbeti ne oluyor?
Çocuğun düz taban olup olmadığını anlamak için...
Biden'a özür gibi 'Türkiye' tasarısı
Her gece süt maskesi yaparsanız...
Kan şekeri en hızlı şekilde nasıl düşürülür?
Karamollaoğlu: Demirtaş serbest bırakılmalı, Erdoğan kendi geçmişini düşünsün
Yoğurt mayalarken bu hataları yapmayın
74 yıllık hayatının 43 yılını hapishanelerde ve akıl hastanelerinde geçirdi! 'Sadizmin Babası'nın ilginç yaşamı
Squid Game, kripto paraya da sıçradı
Fatih Karagümrük - Hatayspor maçını donmadan, HD şekilde canlı izle!
“Tayvan Boğazı'nda savaş çıkar çıkmaz önce Amerikan birlikleri öldürülecek”
Sinovac aşısında 3. dozu bekleyenler için yeni karar

TIMETURK / KORONA / Sinovac aşısında 3. dozu bekleyenler için yeni karar

Sinovac aşısında 3. dozu bekleyenler için yeni karar

Koronavirüse karşı geliştirilen Sinovac aşısını olanlar için 3'üncü doz bekleme süresi 3 aya düşürüldü.

2 Saat Önce
2021-10-24 11:49:35
Sinovac aşısında 3. dozu bekleyenler için yeni karar

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk koronavirüs aşısı olan Çinli Sinovac şirketinin aşısı ile ilgili yeni bir karar alındı.

Sinovac'ın aşısından iki doz alanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabildiği belirtilirken, bu uygulama değişerek 3'üncü doz randevuları 3 aya indirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş