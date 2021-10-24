Erdoğan'ın ''istenmeyen adam'' talimatına Avrupa ülkelerinden yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edileceği açıklamasına Avrupa ülkelerinden tepki geldi.

Erdoğan'ın 10 ülke büyükelçisini 'istenmeyen kişi' ilan etmesi Avrupa'da da yankı uyandırdı. Avrupa medyası olayı önemli bir gelişme olarak duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarına ilk tepki İsveç ve Norveç'ten geldi.

Her iki ülke yetkilileri de Türkiye büyükelçilerinin ülkeyi terk etmesi yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini bildirdi.

Norveç hükümetinin iletişimden sorumlu direktörü Trude Maseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi hak edecek bir şey yapmadı" dedi.

NTB haber ajansının aktardığına göre Maseide, Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Konsvansiyonu'na bağlı kalma taahhüdünde bulunan bir ülke olduğunu, ve ülkesinin Türkiye'ye demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uyması çağrısında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

AFP, İsveç'ten de benzer bir açıklama geldiğini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı ise, diğer 9 ülke yetkilileriyle 'yoğun görüş alış verişi içinde olduklarını' söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Danny Annan'ın Türkiye'yi terk etmesi yönünde kendilerine ulaşan resmi bir bilgi olmadığı aktarıldı. Açıklamada "İlkelerimiz ve ortak değerlerimiz konusunda hassas olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den büyükelçilerin sınır dışı edilmeleri konusunda net bir açıklama beklediklerini duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ise Twitter hesabından paylaştığı mesajında "10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işareti. Yılmayacağız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.