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TIMETURK / KORONA / Küba'da can kaybı 8 bini aştı

Küba'da can kaybı 8 bini aştı

Küba'da son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 18'e yükseldi.

4 Saat Önce
2021-10-16 09:41:27
Küba'da can kaybı 8 bini aştı

Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 18'e yükseldi.

Vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 138 artışla 930 bin 822'ye çıkarken 912 bin 470 kişi iyileşti.

"Sağlık sistemi çökmee başladı" iddiası

Son zamanlarda vaka ve can kaybı sayısının hızla artması nedeniyle Küba'nın sağlık sisteminin çökmeye başladığı iddia ediliyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında 9 milyon 671 bin aşkın kişiye 1. doz, 7 milyon 604 bin 445 kişiye 2. doz ve 6 milyon 352 bin 422 kişiye ise 3. doz aşı uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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