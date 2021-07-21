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Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

TIMETURK / KORONA / Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

ABD Başkanı Joe Biden’ın pandemi hakkındaki son açıklamasından hareketle ABD yönetiminin paranoya içerisinde olduğunu kaydeden Melih Altınok, Biden’in ‘oyuncak bebeğe’ çevrildiğini söyledi

2 Saat Önce
2021-07-21 09:19:22
Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

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ABD Başkanı Joe Biden muhabirlerinin önünden geçiyor...

Gazetecilerin "Facebook gibi platformlar hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu duyunca duruyor...

Yüzüne kararlı bir ifade takınıp, bir gözünü kısarak şöyle cevap veriyor:

"İnsanları öldürüyorlar!"

"Ulen yoksa o an bu an mı? Küreselcilerin bütün oyununu anlatacak mı?" diye benim gözler fal taşı gibi. Muhabirlerinkini düşünemiyorum...

Ne yazık ki Başkan konuşmaya devam ediyor:

"Bu pandemi aşı olmayanlar sebebiyle yayılıyor" diyor, arkasını dönüp çekip gidiyor...

Epeyce geyik konusu olan bu diyaloğu sadece bayram günü gülün diye anlatmıyorum... Ortada tüm dünya için trajik bir durum var.

Şöyle ki;

Tüm ülkelerde küresel merkez medya ve muhabirlerin Biden'a sorduğu sansürcü sosyal medya platformları eylülde yeniden kapanma için bastırıyor...

Böyle bir ortamda, gidişatta en belirleyici aktör olan ABD'nin bir numarasını da "oyuncak bebeğe" çevirmişler. Kim ne derse dönüp aynı şeyi söylüyor, "ulusun" yani "insanlığın" yeni düşmanı olarak aşı olmayanları ilan ediyor...

Ülkesinin askerlerini Afganistan'dan çekerken, önümüzdeki dönemde "Yeni Taliban'ın" aşısızlar olacağını duyuruyor...

Afganistan'ı işgal gerekçesi olarak kullandıkları 9/11 sonrası dünyanın nasıl bir olağanüstü hale geçtiğini, bir ülkeden diğerine geçmenin eziyete dönüştüğünü biliyoruz. Şimdi pandemi umacısıyla yeryüzünde daha da kontrollü bir yaşamın altlığını hazırlıyorlar.

İnsanlıktan ümit kesilmez...

İzolasyon tedbirlerine, hayatı durdurmaya direnen eyaletler de var.

Ancak ABD yönetimi bu paranoyayla esir alınmışken, koronayla değil adeta insanla mücadeleye dönüşen pandeminin dünyanın geri kalanında bitmesini beklemek hayal olur.

Neredesin sarı saçlım mavi gözlüm Trump? Bir daha çık gel Teksas'tan...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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