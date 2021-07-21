FETÖ’cüler arasında en çok sorulan soru: “Peki madem 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok o zaman Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş’in orada ne işi vardı?” oldu.

Nedim Şener'in Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan, “Pensilvanya'dan Akıncı Üssü'ne Adil Öksüz” başlıkı makalesi:

15 Temmuz 2016 darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'nün sivil imamlarından Adil Öksüz'ün görüntüleri çıktığında; konuyu bana soranlara, “Evet bizim açımızdan önemli ama Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri için çok daha önemli bir gelişme” yorumunu yaptım.

Şaşırtıcı gelebilir ama sebebini yazımın sonunda anlatacağım.

Çünkü, biz Adil Öksüz'ün o gece Akıncı Üssü'nde olduğunu tanık ifadeleriyle biliyoruz.

15 Temmuz sonrası, Adil Öksüz'ün eşi ve çocuğuyla Pensilvanya'da Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarını da gördük.

AKINCI'DAKİ FETÖ'CÜ İMAMLAR

Öte yandan, FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte Akıncı Üssü'nde olan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş'in Akıncı Üs Komutanlığı karargâh koridorlarındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini de izledik.

Kemal Batmaz ve Harun Biniş kendi görüntülerini inkâr ederken, Nurettin Oruç, “Televizyonda ürün yerleştirme gibi adam yerleştirme yapılmış” diyerek soytarılık yapıp yalan söylemeyi seçti. Adil Öksüz'ün de bugüne kadar Akıncı Üssü'nde herhangi bir görüntüsüne ulaşılamamıştı.

Bunun nedeni Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nde bulunan subay gazinosundan yönetmesiydi.

Peki orada güvenlik kamerası yok muydu?

Elbette vardı ama FETÖ'cü darbeciler hazırlık kapsamında o kameraları 15 Temmuz'dan tam bir ay önce kapattırmıştı. Yalnız onlar değil Akıncı Üssü girişindeki kameralar da aynı dönemde kapatıldı. Dolayısıyla sivil imamların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında üsse geldiklerine dair görüntüler mevcut değildi.

Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylara ilişkin davanın gerekçeli kararının içinde yer alan görüntü döküm belgeleri arasında Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi Akıncı'da olduğu görüntüleriyle ispatlandı.

ÖKSÜZ 16 TEMMUZ'DA KAÇARKEN

143. Filo Komutanlığı'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, Adil Öksüz 16 Temmuz sabahı saat 11.02'de sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imamı Nurettin Oruç ile Öğretmen Gazinosu'nun önünde görüldü. Kısa bir süre burada kalan ikili, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı. Öksüz ile Nurettin Oruç'un darbenin başarısız olmasından sonra Akıncı'dan kaçmadan önceki görüntüleri ile ilgili gerekçeli kararda şu değerlendirme yapıldı: “Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinden bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır.”

Hatırlanacağı gibi, Adil Öksüz ve diğer sivil imamlar 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü yakınlarında gözaltına alınmış, Nurettin Oruç, “Kazan'a hayvancılık ile ilgili belgesel seçmek için geldim”, diğerleri ise “Kazan'a arsa bakmaya geldim” yalanını söylemişti.

Ancak hâlâ kafaları karıştıran bir biçimde; diğer sivil imamlar tutuklanırken, o elini kolunu sallaya sallaya yurtdışına kaçmıştı.

GÖRÜNTÜLER NEDEN ÖNEMLİ?

Peki bu görüntülerin ortaya çıkması 15 Temmuz darbe girişimi hakkındaki bilgilerimizi derinden etkileyecek bir delil midir?

Elbette önemi vardır ama Adil Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nden diğer sivil imamlarla darbeyi yönettiğini zaten biliyoruz. Orada onu gören tanıkların ifadeleri dava dosyasında bulunuyor.

Adil Öksüz'ün 25 Aralık 2015 tarihinden itibaren Ankara'da FETÖ mensubu subaylarla darbeye hazırlık toplantıları yaptığını, her görüşme sonrası örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ziyaret ederek geliştirilen planı onaylattığını biliyoruz. Hatta 11 Temmuz 2016'da diğer sivil imam Kemal Batmaz ile birlikte Amerika'ya gidip 13 Temmuz'da döndüğünü, Gülen ile darbe planına son şeklini verdiklerini biliyoruz.

BAKALIM FETÖ'CÜLER HANGİ YALANI UYDURACAKLAR?

Yeni çıkan görüntüler, tanık ifadeleriyle ve diğer delillerle bildiklerimizi destekleyen önemli bir delil. Peki FETÖ'cüler için neden önemli? Çünkü, FETÖ'cüler arasında, 15 Temmuz ile ilgili en önemli tartışma “Adil Öksüz ve diğer dört sivil imamın 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde bulunmaları” konusudur.

Hatta, FETÖ elebaşı Gülen'in Adil Öksüz ile ilişkisini gizlemek için hakkında “MİT ajanı” sözüne bile örgütte inanan olmadı.

FETÖ'cüler arasında en çok sorulan soru; “Peki madem 15 Temmuz darbe girişiminde rolümüz yok o zaman Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in orada ne işi vardı?” oldu.

FETÖ'nün Amerika'daki karargâhı bu yalana bir cevap üretmek yerine bizzat Fetullah Gülen'in ağzından, “Adil Öksüz MİT ajanı, TSK'da bize yakın personele tuzak kurdu” yalanını ortaya attı.

Bazıları da tüm tanıklara ve diğer dört sivil imamların yakalanmasına rağmen Adil Öksüz'ün Akıncı'da olmadığını savunuyordu.

16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nden kaçan Adil Öksüz'ün bu yeni görüntüleri; FETÖ'nün sivil mahrem imamlarının 15 Temmuz gecesi orada olduğunu ve darbeyi yönettiğini ispatlıyor.

Şimdi FETÖ üyelerinin ortaya çıkan görüntüler üzerine üreteceği yeni yalanları takip edin, onları izleyemezseniz içerideki tetikçilerini seyredin yeter.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.