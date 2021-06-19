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Bakan Koca açıkladı: Aşılama yaşı 30'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyurdu.

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19.06.2021 17:19:06
Bakan Koca açıkladı: Aşılama yaşı 30'a indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini duyuran Koca, "30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre şu ana kadar Türkiye'de toplam 40 milyon 786 bin 618 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 26 milyon 454 bin 243, ikinci duz uygulanan kişi sayısının 14 milyon 332 bin 375 olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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