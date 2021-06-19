Aliyev’in Şuşa tebrikine cevabı: 'Allahu Ekber...'

Sabah yazarı Şebnem Bursalı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Şuşa ziyaretine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Bursalı’nın ‘Şuşa için Allahu Ekber’ başlıklı yazısından bir bölüm…

Tam 28 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'ın hem simge hem stratejik şehri Şuşa'nın kurtuluşu, bir şehrin kurtuluşundan çok daha fazla şey ifade ediyordu. Azerbaycan için bir şehirden çok fazlasıydı çünkü. Bölgeye en hâkim coğrafi konuma sahip Şuşa, aynı zamanda tarihiyle, kültürel zenginlikleriyle eşsiz bir şehir.

Dünyada sayılı sanatçılara, bestecilere ve müzisyenlere (Cabbar Karyağdıoğlu, Kurban Pirimov, Üzeyir Hacıbeyov gibi) ilham kaynağı olmuş, içinden çok önemli sanatçılar çıkarmış.

Azerbaycan müziğinin beşiği bu güzel şehrin 28 yıllık esaretten kurtarılması da öyle sıradan müjdelenemezdi.

Nitekim 44 günlük müthiş mücadele sonunda Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, "gardaşı" Başkan Erdoğan'a telefonla müjdeleyince, Erdoğan'ın cevabı ve tebriği sıradan olamazdı: "Allahu ekber." Bu söze karşı cevap, ahizenin diğer ucundaki Aliyev'den geldi: "Allahu ekber."

Tekbirin anlamı çok açıktı: "Allah her şeyden üstündür. Allah yücedir. Allah uludur." Yani, Allah'tan başka ilah yoktur. İşte Azerbaycan için bir şehirden çok öte anlam taşıyan Şuşa'nın 28 yıllık Ermeni işgalinden kurtarılması, ancak ve ancak Allah'ın adaleti ve büyüklüğüne atıfta bulunularak tebrik edilebilirdi...

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.