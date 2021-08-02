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Kaplanın masaj keyfi

Bakıcısının kollarına kendini bırakan kaplan masajın keyfini çıkarıyor.

2021-08-02 12:24:45
Sesi ile ürküten ''Pabuç Gagalı Leylek''

Sesi ile ürküten ''Pabuç Gagalı Leylek''

İlginç görüntüsü ve makineli tüfeği andıran sesiyle bir Pabuç Gagalı Leylek.
TRT Haber'den 'yalan haber' açıklaması

TRT Haber'den 'yalan haber' açıklaması

TRT Haber, “TRT’nin yalan haberi” başlığıyla sosyal medyada çıkan haberlere karşı açıklamada bulunarak ilgili görüntüyü paylaştı.
Ümraniye'de kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Ümraniye'de kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Olay saat 06.30 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi NATO yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Silah fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan Güner yönetimindeki 34 LKM 119 plakalı servis minibüsü, ara yoldan çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34 CYA 096 plakalı ticari minibüse çarptı. Servis minibüsü kazanın etkisiyle devrilerek yaklaşık 25 metre sürüklendi. Ticari minibüs ise MOBESE direğine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Çalışma arkadaşlarının öldüğünü öğrenen diğer yolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Sönmez'in cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.
Victoria taçlı güvercinin eşsiz güzelliği

Victoria taçlı güvercinin eşsiz güzelliği

Victoria taçlı güvercinin renk tonunu ve eşsiz güzelliğini görenler hayran kalıyor.
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