Tereyağını oda ısısında saklıyorsanız...

Yemeklere enfes aromasıyla lezzet katan tereyağ sıcak bir ekmeğe tek başına sürüldüğünde bile lezzet şölenine dönüşüyor. Tereyağsız bir mutfağı birçoğumuz düşünemiyoruz. Peki hamur işlerine, tatlılara, yemeklere, kahvaltılara lezzet katan tereyağ nasıl muhafaza edilmeli? Buzdolabında mı yoksa oda ısısında mı saklanmalı? Yanıtları sizler için derledik...



Süt kaymağının yoğunlaşmış hali olan tereyağ mutfakların demirbaşlarındandır. Yemeklerimizden eksik etmediğimiz, tatlılarımıza, hamur işlerine kullandığımız tereyağ kahvaltıda da sıcak bir ekmeğin üstüne sürülüp yenir, mis gibi yumurtalara ekmek bandırır. Peki tereyağı vücudumuza faydalı mı?

Tereyağı vücudumuz için oldukça faydalıdır. Antioksidan özelliğe sahip tereyağ vücudumuzda zararlı virüslerin yaşamasına müsaade etmez. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser hücrelerinin yayılmasını engeller, vücudun ihtiyacı olan besin değerlerinin büyük bir kısmını karşılar, kemik sağlığını korur, gözler için faydalıdır, sindirim sistemini düzenler, mide ağrısını geçirir, iltihap gidericidir ve mantara karşı etkilidir, kötü kolesterolü düşürür, bulaşıcı hastalıklardan vücudumuzu korur.

Birçok faydasını saydığımız tereyağ ölçülü tüketilmeli, aşırıya kaçılmamalıdır. Güvenilir yerlerden ve markalardan temin edilmelidir.

Peki tereyağ nerede, nasıl muhafaza edilmeli?

Tereyağında bakteri oluşumu diğer ürünlere göre daha azdır. Fakat yine de uygun koşullarda saklanmazsa bozulma ve bakteri oluşturma ihtimali vardır. Tereyağını oda sıcaklığında saklamak istiyorsanız küçük parçalar halinde çıkarmanız önerilir. İki haftadan fazla süre de bekletmemelisiniz. Çünkü iki haftadan fazla sürede oda ısısında bekleyen tereyağ acılaşır. Bu yüzden tüketebileceğiniz kadar tereyağını buzdolabından çıkarıp oda ısısında tutmalısınız. Ayrıca muhafazanın sağlandığı kap kesinlikle hava almamalıdır.

Tereyağını buzdolabında saklarken de üzeri açık bir şekilde değil, hava almayacak bir kap veya buzdolabı poşetinde olmalıdır.

Eğer kullanacağınızdan çok daha fazla miktarda tereyağınız varsa buzdolabının buzluk kısmında saklayabilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur.

Tereyağ evde yapılabilir mi?

Tereyağ önceden köylerde yayık denen tahta aletlerde yapılırdı. Günümüzde kendi mutfağınızda kendi tereyağınızı üretmeniz de mümkün. Tam yağlı çiğ sütten veya mayaladığınız ev yoğurdundan tereyağ üretebilirsiniz. Ayrıca çiğ sütü kaynattıktan sonra üzerindeki kaymakla da, mayaladığınız yoğurdun kaymağıyla da tereyağ yapabilirsiniz. Tek seferde oluşan kaymak yeterli gelmeyeceği için kaymakları buzlukta biriktirmelisiniz.

El blenderı ya da çırpıcıyla, derin bir kabın içine koyduğunuz süt, yoğurt veya kaymağı, yağ ve su ayrışana kadar çırpabilirsiniz. Kapaklı cam bir kavanoza koyup 15-20 dakika kadar elinizle çalkalayarak da kolayca tereyağı elde edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.