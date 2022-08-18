Süzme yoğurt nasıl yapılır? Süzme yoğurt kaç kalori? Süzme yoğurt faydaları

Yıllarca insanların tüketmiş olduğu yoğurdun pek çok çeşidi ve faydası bulunuyor. Yoğurt çok lezzetli olmasının yanında insan sağlığına olan faydalarıyla da biliniyor. Peki süzme yoğurt nasıl yapılır? Süzme yoğurt faydaları nelerdir? Süzme yoğurt yaparken nelere dikkat etmeli? İşte detaylar…

Özellikle yaz aylarındaki serinletici etkisinden dolayı tercih edilen süzme yoğurt, tek başına yenildiği gibi yemeklerde ve içeceklerde de kullanılıyor. Yoğurt çeşitlerinden olan süzme yoğurt da lezzeti sebebiyle en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Süzme yoğurt yapımını merak edenler için hazırladığımız bu içerikte süzme yoğurdun faydalarını da derledik. İşte süzme yoğurt faydaları…

Süzme yoğurt neye iyi gelir?

Harika bir süzme yoğurdun insan sağlığına muhteşem faydaları bulunuyor. İşte süzme yoğurdun faydaları:

Kasları iyileştirebilir

Sindirimi düzenler

Kemik sağlığını iyileştirebilir

Cildi gençleştirebilir

İştahı ve açlığı azaltabilir

Bağırsak sağlığını koruyabilir

Kan basıncını düşürebilir

Zihin sağlığını koruyabilir

Süzme yoğurt nasıl yapılır?

Süzme yoğurt yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Süzme yoğurt yapmak için öncelikle temiz bir çiğ süte ihtiyaç vardır. Sütün tam yağlı olması yoğurdun lezzetini etkileyecektir.

Çiğ sütü bir tencere içerisine aktarmalısınız ve havalandırarak iyice kaynatmalısınız. Ardından ılımaya bırakmalısınız.

Sütün ılımasından sonra bir kepçe alarak boş kaba aktarmalısınız. İçerisine yoğurt mayası ekleyip iyice karıştırmalısınız.

Bu karışımı azar azar sütün içerisine ekledikten sonra iyice karıştırmalısınız. Mayalama yaptıktan sonra kabın kapağını kapatmalısınız.

İçerisinde süt bulunan kabın üzerini havlu veya herhangi bir bez ile iyice sarmalısınız. Mayaladıktan sonra da buzdolabında soğutabilirsiniz. Sonrasında 1 kilogram yoğurdun içerisine 1,5 çay kaşığı tuz eklemelisiniz.

Tuzu eklerken yoğurdu kibarca karıştırmanızda fayda vardır. Sonrasında bu yoğurdu temiz bir tülbentin üzerine almalısınız.

Suyunun dilediğiniz kıvama gelene kadar süzülmesini beklemelisiniz. Hava sıcaksa bekletme işlemini buzdolabında yapmalısınız.

Daha sonra yoğurdu yüksek bir yere asarak suyunu süzdürmelisiniz. Üzerine ağırlık koyup birkaç saat daha bekletmelisiniz.

Süzülen yoğurdu bir kaba almalısınız. Dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Buzdolabında birkaç hafta tazeliğini koruyacaktır.

Süzme yoğurt zayıflatır mı? Süzme yoğurt kaç kalori?

Diyet listelerinde yer alan süzme yoğurt zayıflamak isteyenler için iyi bir besin. Süzme yoğurt kilo verdirir mi sorusunu soranlar süzme yoğurt kalorisini merak ediyorlar.

1 kase tam yağlı süzme yoğurtta: