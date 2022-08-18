Medine hurmasının faydaları neler? Medine hurması neye iyi gelir? Medine hurması zayıflatır mı?

Sağlıklı gıdanın en önemlilerinden olan hurmanın pek çok çeşidi bulunuyor. Bu çeşitlerden biri olan Medine hurması, ülkemizde en yaygın olanlarından. Medine hurmasının neye yaradığı araştırılıyor. Medine hurması ne işe yarıyor? Medine hurması nasıl yenmeli? Medine hurması kaç kalori? İşte Medine hurmasının faydaları…

Medine hurması içerdiği kalsiyum ile insan sağlığına çok faydalıdır. Tatlı lezzetinin yanında sağlıklı olması Medine hurmasını cazip kılıyor. Medine hurmasının faydaları oldukça fazla. Pek çok hastalık için tavsiye edilen Medine hurmasının neye yaradığı merak ediliyor.

Medine hurması içerdiği kalsiyum ile kemiklerin güçlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca kan hücrelerini de yenileyen Medine hurması yeni hücrelerin artmasına neden olur. Tatlı lezzeti sebebiyle de şeker hastalarına tatlı tüketmede önerilen bir gıdadır. Medine hurmasının faydaları oldukça geniş. İşte Medine hurmasının sağlığa etkileri…

Medine hurmasının faydaları

Tok tutucu özelliği olan Medine hurması kilo vermeye yardımcı olur. Yağ birikimini önler ve metabolizmayı hızlandırır.

Medine hurmasının sağlığa faydaları arasında besin değerlerinin yüksek seviyede olması ve geniş kapsamda vitamin sentezi gerçekleştirmesi yer alır.

Kan hücrelerini yenileme özelliği bulunan bu gıdanın kalorisi minimum seviyededir. Besleyici oranının yüksek olması sebebi ile tok tutucu özelliği de bulunduğu için diyetlerde tavsiye edilir.

Medine hurması faydaları arasında kolesterolü düşürme ve kontrol altında tutma etkisi bulunur. Kalp ve damar hastalıkları için en faydalı besinler arasında yer alır.

Medine hurması kemikleri güçlendirir

Kemiklerin gelişimi için en faydalı meyve çeşitlerinden biridir. Medine hurması içerisinde, magnezyum, bakır ve selenyum bulunur.

Bu da kemiklerin hem sağlıklı hem de güçlü kalmasına yardımcı olur. Antioksidan kaynağı olan bu besin kış aylarında kişileri çeşitli hastalıklardan korur.

Uykuyu düzenleyici bir yapısı bulunmaktadır. Bunun yanında B vitamini içererek beyin sağlığı için faydalıdır.

Medine hurması kaç kalori?

Medine hurmasının kaç kalori olduğu da araştırma konusu. İşte Medine hurması kalori ve besin değeri…

Kuru hurmanın 100 gramında 277 kalori oranı bulunmaktadır.

Kuru hurma 1 porsiyonunda yani 40 gramında 111 kalori oranı vardır. 1 adet kuru hurmanın yani 10 gramında 28 kalori oranı bulunur.