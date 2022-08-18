Milyarder Mısırlı, kilise faciası sonrası ülkeyi karıştırdı: Taziye kabul etmiyoruz!

Mısırlı Kıpti Hristiyan iş adamı Saviris, 41 kişinin öldüğü Ebu Seyfeyn Kilisesi yangını sonrası “Detaylarını bilmeden taziye kabul etmiyoruz” dedi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Dünyanın sayılı zenginleri arasında gösterilen Mısırlı milyarder iş adamı Necip Saviris'in Giza kentinde bir kilisede çıkan yangın sonrası sözleri ülkenin yeni gündem maddesi oldu. Mısırlı Kıpti Hristiyan iş adamı Saviris, 41 kişinin öldüğü Ebu Seyfeyn Kilisesi yangını sonrası “Detaylarını bilmeden taziye kabul etmiyoruz” dedi.

Faili bilmeden taziye kabul etmiyoruz

Saviris kişisel twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz Pazar günkü Ebu Seyfeyn kilisesi yangını için “Yangının detaylarını bilmeden bir taziye mesajı yazmak istemedim. Çünkü Mısır genelinde detayları ve faili bilmeden taziye kabul etmiyoruz. Allah muntakimdir, kurbanların hakkını o verecektir. Taziyem tüm Mısır'a; tüm Müslümanlara ve Hristiyanlara; çünkü Allah'a ibadet eden herkes hüzünlü” ifadelerini paylaştı.

Tepkilerin odağı oldu

Saviris'in paylaşımı ülke genelinde tepki çekti. Sisi rejimi destekçisi medya kuruluşları Saviris'i eleştiri bombardımanına tuttu. Ülkenin önde gelen gazetecileri Amr Edib, Muhammed Baz, Mustafa Bekri gibi çok sayıda isim televizyon ekranları ve sosyal medya üzerinden Saviris'in sözlerinin ülkede Hristiyan-Müslüman çatışmasına hizmet ettiğini söyledi.

Mısır makamları geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleşen yangında 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Darbenin finansörü

Mısır'ın en zengin ismi olan Necip Saviris, dünyanın da sayılı zenginleri arasında kabul ediliyor. Mısırlı Kıpti Hristiyan iş adamı kimliğiyle siyaset dünyasının da tanınan isimleri arasında yer alan Saviris, 3 Temmuz 2013 tarihinde seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin de en önemli finansörlerinden biri olarak biliniyor. Saviris, darbe öncesinde sahip olduğu TV kanalları ve gazeteler ile Mursi karşıtı gösteriler için atmosfer ve popülarite sağladı.