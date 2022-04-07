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TIMETURK / KADIN & AİLE / Ramazan pidesi tarifi | Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur? Ramazan pidesi kaç dakikada pişer?

Ramazan pidesi tarifi | Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur? Ramazan pidesi kaç dakikada pişer?

Ramazan pidesi tarifi | Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için 'Ramazan Pidesi Yapımının Püf Noktaları'nı derledik. Sıra beklemeden kolayca yapılabilen pidenin bütün detaylarını sizler için derledik. Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur? Ramazan pidesi kaç dakikada pişer? İşte tam kıvamında ramazan pidesi tarifi...

28 Dakika Önce
2022-04-07 14:08:30
Ramazan pidesi tarifi | Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur? Ramazan pidesi kaç dakikada pişer?

Ramazan pidesini evde yapmak isteyenler için 'Ramazan Pidesi Yapımının Püf Noktaları'nı derledik. Sıra beklemeden kolayca yapılabilen pidenin bütün detaylarını sizler için derledik. Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur? Ramazan pidesi kaç dakikada pişer? İşte tam kıvamında ramazan pidesi tarifi...

Ramazan pidesi tarifi

Ramazan pidesinin en önemli püf noktalarından biri, hamurunun cıvık olarak yoğurulmasıdır. Ekmek hamuruna nazaran daha cıvık ve iyi yoğurulan pidenin pişmesi daha kolay ve daha lezzetli olacaktır. İşte ramazan pidesi tarifi...

Ramazan Pidesi Hamuru Malzemeleri

  • 5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı ılık su (dengeli ilave edin)
  • Yarım paket yaş maya (veya 1 paket instant maya)
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Sos için;

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • 1 yumurta sarısı

Üzeri için;

  • Susam veya çörekotu

Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır?

Öncelikle suya maya ve şekeri ekleyip karıştırın. 5 dakika bekletince un ve tuzu ilave edip yoğurun.

Cıvık bir hamur elde etmeye çalışın. Dinlenmesi için 1 saat kadar bekletin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve tekrar dinlendirin. Dinlenen hamuru açın ve tekrar dinlendirin.

Kabardıktan sonra tırnak izi verin ve 5 dakika bekletin.

Üzerine karışımı sürün ve susam, çörek otu serpin.

185 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Yumurtalı ramazan pidesi nasıl olur?

Yumurtalı ramazan pidesini yukarıdaki tarifle yaptıktan sonra, üzerine süreceğiniz sosa, 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt eklemelisiniz. Bu karışımı da, mayası gelen, iyice kabarmış hamura sürmelisiniz.

Eğer sadece yumurta sürmek isterseniz daha kızarmış bir görüntü elde edeceksiniz. Bu durum, tercihe bağlıdır. Şimdiden afiyet olsun...

Ramazan pidesi kaç dakikada pişer?

Ramazan pidesinin pişme süresi; pidenin hamurunun kıvamına ve hamurun kalınlığına göre değişkenlik gösterir. Fakat ortalama 15 dakikadan sonra renk almaya başlayan pidenin takip edilerek tam rengini aldıktan sonra fırından, kuru bir bez üzerine, çıkarılması gerekir. .

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