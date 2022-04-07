Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer teslim mi olacak? Thodex paraları iade edilecek mi? Thodex mağdurlarına para iadesi yapıldı mı? Binlerce kişiyi kripto para borsasında dolandıran Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianae mahkeme tarafından kabul edilmişti. Faruk Fatih Özer'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına dair iddialar var.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer teslim mi olacak? Thodex paraları iade edilecek mi? Binlerce kişiyi kripto para borsasında dolandıran Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianae mahkeme tarafından kabul edilmişti. Faruk Fatih Özer'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için bazı mağdurların zararını karşıladığına dair iddialar var.

Türkiye'nin en üyük vurgunlarından birine imza atan Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Thodex mağdurlarına para iadesi yapıldı mı?

İddianamede, şüpheli Faruk Fatih Özer'in bazı mağdurların zararlarını karşıladığına ilişkin dekontları da dosyaya sunduğu belirtildi. Firari Özer'in babası Zülküf Özer'ın avukatı tarafından Başsavcılığa başvuruda bulunulduğu belirtilen iddianamede, müştekilerin de zararlarının karşılandığına ilişkin dilekçelerinin dosyaya sunulduğu belirtildi.

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer teslim mi olacak?

Başsavcılık zararları karşılanan müştekiler yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin ise mahkeme tarafından değerlendirilmesini istedi.

Aldatıcı reklamlarla sisteme çekildiler

İddianamede, Thodex isimli şirketin kurulduğu tarihten faaliyetlerine son verildiği güne kadar bilinçli ve süreklilik arz edecek şekilde planlı ve organize biçimde, hiyerarşik yapıya riayet edilerek devam ettirildiği değerlendirmesi yapıldı. Çıkar amaçlı suç örgütünün lideri ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in örgüt yöneticileri ile üyelerine görevler verdiği ve bu kişiler arasında iş bölümü yaptığı belirtilen iddianamede "En başından Thodex platformunda mağdurların önce çeşitli aldatıcı reklam ve kampanyalar ile sisteme çekildiği, daha sonra sistemde kalmalarının sağlandığı ve mağdurların denetim yapamayacak ve bilemeyecek durumda olmalarından faydalanılarak birçok hileli eylem gerçekleştirildiği belirlendi" denildi. Firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 şüphelinin tüm mağdurlara karşı sorumlu oldukları belirtilen iddianamede "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, bilişim sistemlerini araç olarak kullanılıp ticaret şirketlerinin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri anlaşılmıştır" denildi.

Faruk Fatih Özer ne kadar vurgun yaptı?

İddianamede Thodex platformunda tüm müşterilerin 356 milyon 980 bin 554 TL ve yine mevcut soruşturma kapsamında başvuruda bulunan 2072 müştekiden 2027 kişinin toplamda 257 milyon 862 bin 432 TL zarara uğratıldığı bildirildi. İddianamede dolandırıcılık suçundan elde edilen mal varlığının bir kısmının suç örgütü tarafından yurt içi gerek yurt dışı kripto para borsalarına aktarıldığı bir kısmının da fiziki olarak altına çevrilerek mal varlığı değerlerinin aklandığı bildirildi.

Faruk Fatih Özer'i arama çalışmaları devam ediyor

23 Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen şirketin sahibi Özer için Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk'ta kaldığı otele yapılan baskın sonucunda Özer'in otelden ayrıldığı tespit edildi. Kendisini arama çalışmaları devam ediyor. .