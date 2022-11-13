Altılı masa toplanıyor: Gündemde BTP var!

6 muhalefet partisinden oluşan altılı masa, yarın Ali Babacan’ın ev sahipliğinde toplanacak.

Altılı masanın ikinci turdaki ikinci toplantısı, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yarın yapılacak. Toplantının ana gündem maddesinin BTP'nin ittifaka katılma isteği olacağı tahmin ediliyor.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BTP'nin bu talebini liderlere iletecek. Toplantıda katılım taleplerine yönelik ilke kararı alınması bekleniyor.

Liderlerin toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişin yol haritasına son şeklini de vermesi bekleniyor.

Toplantıların bundan sonra 15 günlük periyotlarla yapılması da gündeme alınacak. .