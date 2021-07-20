Çiğ köfte birçok kişi tarafından sevilen yiyeceklerin başında gelmektedir. Kolay hazırlanması ve eşsiz lezzeti ile birçok kişi için öğünlerde kullanılan en güzel alternatiflerden biridir. Aynı zamanda bir sokak lezzeti olan çiğ köfteye, dışarıdan hazır şekilde de çok rahatlıkla ulaşılabilir. Fakat dışarıda satılan çiğ köftenin tadını beğenmeyen ya da lezzetli ev yapımı çiğ köfte yapmak isteyenler için mutfak robotu kullanılarak oldukça kolay bir çiğ köfte tarifi mevcuttur. Peki etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Mutfak robotu ile etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Etsiz çiğ köfte yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Günlük hayatımızda sıklıkla tükettiğimiz ürünlerin başında gelen çiğ köfte, lezzetli olduğu kadar yapımı da oldukça basit. Klasik anlamda dakikalarca yoğurmak yerine evde basit usullerle kısa sürede çiğ köfte yapılabilmektedir. Çiğ köfteyi seven birçok kişi dışarıda satılan çiğ köfteler yerine evlerinde bulunan mutfak robotu ile çiğ köfte yapmak için araştırmalar yapmaktadır. İşte tüm detayları ile mutfak robotu ile etsiz çiğ köfte tarifi ve dikkat edilmesi gereken püf noktalar…

Mutfak robotu ile etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?

Mutfak robotu ile lezzetli etsiz çiğ köfte yapmak için öncelikle aşağıda belirtilen malzemeleri hazırlamamız gerekmektedir. Malzemeler şöyledir:

2,5 su bardağı esmer bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biber

3 yemek kaşığı domates salçası

5 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet soğan

1 adet limon suyu

Malzemeleri hazırladıktan sonra 2,5 su bardağı esmer bulguru derin bir kaba alırız ve üzerine ısıttığımız 1,5 su bardağı suyu ilave ederiz. Su ile tamamı ıslanan bulgur yaklaşık 10 dakika boyunca dinlenir.

Bulgurumuz su vasıtasıyla şişmeye başlayadursun, 1 adet soğan robottan çekilerek, fazla olan suyu süzülür.

1 çay bardağı isotu da bir kaba alarak üzerine bir miktar sıcak su ekleyip 5 dakika boyunca bekletiriz.

Daha sonra sıcak su içerisinde kabaran bulguru mutfak robotunun içine alırız. Üzerine ise suyunu süzdüğümüz bir adet soğanımızı, sıcak su ile ıslattığımız isotu suyu ile birlikte, 1 adet limon suyunu, 5 yemek kaşığı nar ekşisini, 1 çay bardağı zeytinyağını, 1 çay kaşığı tuzu, 3 yemek kaşığı domates salçasını ve 3 yemek kaşığı tatlı toz kırmızı biberi ekleriz.

Malzemeleri ekledikten sonra robotumuzu çalıştırmaya başlarız. Ara sıra durarak karıştırma işlemine devam ederiz. 10 dakika boyunca bu işleme devam edip, 10.dakikadan sonra karıştırma işlemini bitiririz.

Son olarak ise robottan aldığımız çiğ köfte karışımını bir kaba alarak elimizle biraz daha yoğurmaya devam ederiz. Yoğurma işlemi bittikten sonra ise ellerimizle küçük parçalar alarak şekil verip servis tabağına alırız.

Yanında bolca marul, limon, domates, turşu ve ayran ilave ederek servis ederiz. Afiyet olsun.

Hazırladığımız bu çiğ köfte yaklaşık olarak 8 kişi içindir ve hazırlanma süresi 20-25 dakika arasında sürmektedir. Bir porsiyonu 265 kalori olan çiğ köftemiz, içindeki malzemeleri ile oldukça sağlıklı bir öğündür.

Mutfak robotunda etsiz çiğ köfte yapılırken nelere dikkat edilir?

Eğer lezzetli ve pratik bir çiğ köfte tarifi yapmak istiyorsak dikkat etmemiz gereken belli hususlar mevcuttur. Bu hususlardan en önemlisi malzemelerimizi mutfak robotuna koyduğumuzda, robotun ara verilerek çalıştırması gerekmektedir. Aksi taktirde tüm malzemeler birbiri ile tam anlamıyla karışmamış olur. Bunun yanı sıra kıvamı çok katı olan çiğ köftemizi zeytinyağı yardımıyla daha yumuşak bir hale getirebiliriz. Çiğ köftenin acı ve ekşiliğini kendi damak zevkimize göre ayarlayabiliriz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.