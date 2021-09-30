Kekiniz bir türlü kabarmıyorsa...

Birçok insan kekinin yeterince kabarmamasından, kıvamının bir türlü istenilen gibi olmamasından şikayet ediyor. Bir de sizinle paylaşacağımız püf noktaları deneyerek bir kek yapın. Sonuçtan memnun kalacağınıza eminiz. Fırınlarınızı ısıtın ve beraber başlayalım...

Sıcak bir dilim kek mis gibi demli bir çayın en iyi eşlikçilerinden. Hele de kek güzelce kabarmış, puf puf olmuşsa! Fakat birçok insan kek hamurunu doğru biçimde hazırlamadığı için fırından güzelce kabarmış bir kek çıkartamıyor. Peki nelere dikkat edersen istediğimiz kıvamda bir kek pişirebiliriz?

Kekinizin kabarık olmasını istiyorsanız temel kuralı öğrenmelisiniz. Temel kural yumurtanın doğru çırpılmasıdır. Doğru bir yumurta seçer, yumurtaların ısısını oda sıcaklığına getirir ve doğru bir şekilde çırparsanız puf puf kabarmış bir kek yapmanız hiç de zor olmayacaktır.

Kek yapmaya başlamadan önce tüm malzemeleri oda sıcaklığına getirmelisiniz. Soğuk malzemelerle kek yapılmaz. Özellikle buzdolabından yeni çıkmış soğuk bir yumurtayla kek yapmaya kalkışırsanız fırınınızdan kabarmamış bir kek çıkarırsınız. Öncelikle yumurtanızı oda ısısına getirin. Daha sonra yumurtanın akını ve sarısını ayırabilir akıyla birlikte şekeri çırpabilirsiniz. Şekerle çırpılmış yumurta köpük köpük kıvama gelmeli ve kremamsı bir dokuda olmalıdır. Yumurtayla şekeri ne kadar iyi çırparsanız o kadar iyi kabaracaktır, bunu unutmayın.

Sünger gibi yumuşacık ve kabarık bir kek elde etmek istiyorsanız hamurunuzun harcında maden suyu da kullanabilirsiniz. Maden suyu harca girdiği gibi köpürecektir.

Kuru malzemeleri kek harcına katmadan önce mutlaka birkaz kez eleyin. Bunu ihmal etmezseniz kekinin çok daha kolay kabaracak ve içi çiğ kalmayacaktır. Ayrıca kuru malzemeleri elediğinizde sıvı malzemelerde daha kolay bütünleşir ve homojen bir kıvam elde edersiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi kuru malzemeleriniz de oda sıcaklığında olmalıdır.

Genelde mutfaklarda kek yapılırken kabartma tozu kullanılır. Fakat karbonat da kekinizi çok güzel kabartacaktır. Yalnız karbonat kullanımında bir püf nokta mevcuttur. Korbonat mutlaka limon suyuyla birlikte kullanılmalıdır. Aksi takdirde aktif hale gelmeyecek, kekinize acılık katacak ve kabartmayacaktır.

Kekinizin güzel kabarması için önemli bir nokta da fırınınızın sıcaklık ayarıdır. Fırınınızı harcınızı hazırlamaya başlamadan önce ısıtmalısınız. 160-180 derece arası ısılar gayet idealdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.