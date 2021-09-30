Az uyuduğunuz için kalp krizi geçirebilirsiniz

Korona virüs pandemisi uyku düzenimizi de alt üst etti. Kimileri geceleri başını yastığa koyduğunda kaygı ve endişeden uyuyamıyor kimileri ise kendini uykuya vurdu. Peki az uyumak mı sağlıklı, çok uyumak mı? Yoksa ikisi de sağlığımızı tehdit mi ediyor? Gelin birlikte bakalım...

Pandemi fiziksel ve psikolojik olarak sağlığımızı bozdu. Aynı zamanda uyku düzenimiz de yerle bir oldu. Korona virüs pandemisi başladığından beri uyku sorunları yaşayan insanların sayıları arttı.

Uyku kalitesi ve uyku süresi uykunun sağlıklı olup olmadığını belirler. Her insanın ideal uyku süresi yaşına bağlı olarak değişir. Yeni doğmuş bir bebek 16-18 saat, okul öncesi bir çocuk 11-12 saat, okul çağındaki çocuk ve ergen bireyler en az 10 saat, erişkin bireyler ise 7-9 saat uyumalıdır.

Günümüzde ergenler ve çocuklar teknoloji yüzünden oldukça geç yatağa gidiyorlar. Geç uyuma isteğinin bir sebebi de ergenlik dönemindeki hormonal etkiler. Hormonlar biyolojik saati değiştirirler, bu da gençlerde geç yatma geç kalkmaya sebep olur. 10 saat uyuması gereken genç maalesef bu süreyi dolduramaz. Bu yüzden gelecek nesilde asabiyet, huzursuzluk ve sinir hali daha çok görülecek gibi görülüyor.

Erişkin bireyler günün en az 7 en çok 9 saatini uykuda geçirmelidirler. Fakat yaşımız ilerledikçe vücudumuzda melatonin hormonu azalır. Bu durum da uyku süremizi kısaltır. Yaşlı insanlar uykuya daha zor dalar, sabah daha erken kalkar, gece sık uyanır ve dinlendirici bir uyku uyuyamazlar.

7 saatten az uyku kalbi dinlendirmez. Uykusuzluk yüzünden vücudumuz strese girer. Adrenalin, kortizol ve stres hormonları daha fazla salgılanır. Bu yüzden uykuda kan basıncımız düşmez ve kap hastalığı riskiyle karşı karşıya kalırız.

Peki 9 saatten fazla uyursak? İdeal sürede sınır olan 9 saati aşarsak REM uykusunda geçirdiğimiz süre artmış olur. 9 saatten fazla uyuduğunuz günleri aklınıza getirin. Kötü hissediyordunuz değil mi? İnsanlar sıklıkla böyle söyler. Buna 'uyku yüklenmesi' denir. Fazla uyunulduğunda kan basıncı, kalp hızı ve nabız hızlanarak çok fazla çalışır ve bu da kalp hastalıklarına zemin hazırlar. Yani ne 7 saatten az, ne de 9 saatten fazla uyumamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.